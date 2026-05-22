Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα!

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague στο «Telekom Center Athens» με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο ευρωπαϊκό στέμμα (18:00).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι και φέτος συνεπής στο ραντεβού του Final Four με την 5η συνεχόμενη πρόκριση και συνολικά 15η στην ιστορία της και τώρα μένει να αποδειχθεί συνεπής και στις μάχες για την κούπα, αφήνοντας στο χρονοντούλαπο τις τέσσερις αποτυχημένες απόπειρες σε Βελιγράδι, Κάουνας, Βερολίνο και Άμπου Ντάμπι, για να επιστρέψει στην κορυφή μετά το 2013, όταν και πάλι ήταν στον πάγκο ο Μαρουσιώτης τεχνικός.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν σταθεροί, με την πρωτιά στην κανονική περίοδο (26-12) να αποδεικνύει του λόγου το αληθές, ενώ ακολούθησε η επιβλητική «σκούπα» στα Playoffs με τη Μονακό (3-0) όπου ο Ολυμπιακός δεν άφησε κανένα περιθώριο, κλείνοντας εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού.

Ένα ραντεβού που θα λάβει χώρα στο «σπίτι» του Παναθηναϊκού, αλλά απόντος του «αιωνίου» αντιπάλου, οι Πειραιώτες θα είναι εκείνοι που θα νιώσουν… σαν στο σπίτι τους, με χιλιάδες κόσμο στο πλευρό τους.

Η κορυφή της Euroleague απέχει δύο βήματα και το πρώτο καλείται να γίνει απέναντι στη Φενέρ, με το νικητή του ημιτελικού να περιμένει στον κυριακάτικο τελικό (24/5) το νικητή του ισπανικού «εμφύλιου» (Βαλένθια – Ρεάλ).

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο 8ο Final Four της ιστορίας της θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα που κατέκτησε πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι για δεύτερη φορά μετά το 2017 και πιθανότατα λόγω αξίας, νοοτροπίας και σκληράδας αποτελεί το υψηλότερο εμπόδιο στο δρόμο προς την κορυφή.

Η τουρκική ομάδα για μεγάλο διάστημα ήταν πρώτη στον «μαραθώνιο» αλλά με αρνητικό σερί στις τελευταίες στροφές (3-7 στις 10 τελευταίες αγωνιστικές) τερμάτισε 4η με 24-14, ενώ στα Playoffs ξεπέρασε το εμπόδιο της Ζαλγκίρις (3-1).

Η εμπειρία, η ποιότητα και το… μάθημα του Ολυμπιακού από τα προηγούμενα παθήματα είναι σημαντικά εφόδια ενόψει του ημιτελικού για να πάρει αυτό που θέλει.

Κομβική είναι η παρουσία του Μιλουτίνοφ, ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά ακόμα και δημιουργικά πασάροντας σε ανοικτό συμπαίκτη του όταν κλείνει η άμυνα.

