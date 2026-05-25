Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Παιδιά, θα το πω με απλά λόγια... Πάντα λέγαμε θέλουμε το πρωτάθλημα για να κάνουμε καλό καλοκαίρι»
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» τον στόχο των «αιωνίων» στο τέλος της σεζόν και ο οποίος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και ο οποίος είναι χρονικά ο τελευταίος της σεζόν.
Τι είπε χαρακτηριστικά; «Το πρωτάθλημα το γιορτάζεις και όλο το καλοκαίρι. Την Ευρωλίγκα πρέπει να την ξεχάσεις πολύ γρήγορα γιατί έρχεται το πρωτάθλημα» είπε χαρακτηριστικά και ανέφερε επίσης:
«Να το πω πάρα πολύ απλά, εμείς οι παίκτες πάντα λέγαμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα για να κάνουμε καλό καλοκαίρι. Γιατί αν χάσουμε το πρωτάθλημα δεν κάνουμε καλό καλοκαίρι» είπε μεταξύ άλλων.
Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.