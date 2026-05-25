Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Παιδιά, θα το πω με απλά λόγια... Πάντα λέγαμε θέλουμε το πρωτάθλημα για να κάνουμε καλό καλοκαίρι»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» τον στόχο των «αιωνίων» στο τέλος της σεζόν και ο οποίος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και ο οποίος είναι χρονικά ο τελευταίος της σεζόν.

Τι είπε χαρακτηριστικά; «Το πρωτάθλημα το γιορτάζεις και όλο το καλοκαίρι. Την Ευρωλίγκα πρέπει να την ξεχάσεις πολύ γρήγορα γιατί έρχεται το πρωτάθλημα» είπε χαρακτηριστικά και ανέφερε επίσης:

«Να το πω πάρα πολύ απλά, εμείς οι παίκτες πάντα λέγαμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα για να κάνουμε καλό καλοκαίρι. Γιατί αν χάσουμε το πρωτάθλημα δεν κάνουμε καλό καλοκαίρι» είπε μεταξύ άλλων.