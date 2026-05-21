Καρντένας στο Gazzetta: «Η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει την EuroLeague, είμαι ευγνώμων στον Ξανθόπουλο»

Ο Άλβαρο Καρντένας μίλησε στο Gazzetta για την παρουσία του στη Βαλένθια μετά το πέρασμά του από το Περιστέρι και δήλωσε ευγνώμων στον Βασίλη Ξανθόπουλο για την ευκαιρία.

Ο Άλβαρο Καρντένας ολοκλήρωσε τον δανεισμό του στο Περιστέρι και επέστρεψε στη Βαλένθια, επεκτείνοντας πρόσφατα τη συνεργασία του με τους Ίβηρες ως το 2028 και δείχνοντας έτοιμος να διεκδικήσει τις πιθανότητές του για να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Ισπανός γκαρντ συμμετέχει στις προπονήσεις της Βαλένθια και ταξίδεψε με την αποστολή στην Αθήνα, εκεί όπου οι Ίβηρες θα διεκδικήσουν ακόμα μια υπέρβαση, μιλώντας στο Gazzetta για τη φετινή ονειρεμένη χρονιά του.

- Από το Περιστέρι στη Βαλένθια και ξανά στην Αθήνα, όπου η ομάδα σου θα παλέψει για τον τίτλο στη EuroLeague. Τι περνάει από το μυαλό σου αυτές τις μέρες; Πώς το ζεις όλο αυτό;

«Ήταν ένα τρελό ταξίδι! Τελείωσα τη σεζόν με το Περιστέρι και τώρα είμαι ξανά εδώ στο ΟΑΚΑ με τη Βαλένθια που προετοιμάζεται για το Final Four! Είναι τρελό! Μια απίθανη εμπειρία. Μόλις μπήκα στην προετοιμασία, κάνω προπονήσεις και είμαι εδώ».

- Περίμενες να βρεθείς σε αυτό το σημείο; Να φορέσεις δηλαδή ξανά τη φανέλα της Βαλένθια που διεκδικεί τον τίτλο;

«Δεν το περίμενα! Ήξερα πως υπήρχε αυτή η πιθανότητα να μπω στη Βαλένθια μετά το τέλος της χρονιάς με το Περιστέρι, να μπω στις προπονήσεις και να τους βοηθήσω ώστε να προσαρμοστώ για τη νέα χρονιά. Όμως όλα έγιναν πολύ γρήγορα και σίγουρα δεν περίμενα να είμαι εδώ για το Final Four».

- Το πιο μεγάλο μάθημα που πήρες από το Περιστέρι;

«Ότι πήρα ευθύνες, ότι έκανα λάθη, έμαθα από τον προπονητή μου, κατάλαβα τι χρειάζεται για να γίνω καλύτερος, ώστε να ανεβώ επίπεδο».

- Πιστεύεις ότι η Βαλένθια μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο στην Αθήνα;

«Νομίζω ότι ο στόχος είναι να κερδίσει τη EuroLeague. Από την εμπειρία μου μέχρι στιγμής, από όσα έχω δει στις προπονήσεις, νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει».

- Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στον Βασίλη Ξανθόπουλο;

«Ανταλλάξαμε μήνυμα την άλλη φορά. Είμαι πολύ ευγνώμων στον Ξανθόπουλο για το ότι με εμπιστεύτηκε και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει μεγάλη καριέρα ως προπονητής».