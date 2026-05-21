Τέιλορ στο Gazzetta: «Οι οπαδοί του Ολυμπιακού μάς ζητούσαν να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό, τώρα θα γίνει το αντίθετο!»

Ο Κάμερον Τέιλορ μίλησε στο Gazzetta για την ιστορική συμμετοχή της Βαλένθια στο Final Four της EuroLeague και το ενδεχόμενο συναπάντημα με τον Ολυμπιακό στον τελικό.

Η Βαλένθια ολοκλήρωσε την υπέρβαση στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, σημειώνοντας τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι στους «πράσινους», και πλέον έχει μπροστά της τον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης (22/5, 21:00).

Από την πλευρά του, ο Κάμερον Τέιλορ μίλησε στο Gazzetta για το γεγονός ότι οι Ισπανοί δεν κουβαλούν τον τίτλο του φαβορί, αλλά και για το ότι το T-Center θα έχει έντονο ερυθρόλευκο χρώμα.

- Αυτή τη φορά, στο Telekom Center Athens, δεν θα υπάρχουν οπαδοί του Παναθηναϊκού, αλλά του Ολυμπιακού.… Δεν ξέρω αν σου φαίνεται παράξενο ή αν ανυπομονείς να το ζήσεις.

«Είναι παράξενο! Σε όλη τη σειρά με τον Παναθηναϊκό, κάθε φορά που επιστρέφαμε στην Ελλάδα, οι οπαδοί του Ολυμπιακού έρχονταν σε εμάς και μας ζητούσαν να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό! Τώρα είμαστε ξανά εδώ. Αν παίξουμε στον τελικό και δούμε τους οπαδούς του Ολυμπιακού, τότε όλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα μας λένε να τους νικήσουμε! Δεν ξέρω… Έχουμε πάρει πολλή αγάπη από την Ελλάδα, μας αγαπούν πολύ (γέλια). Είναι αστείο».

- Το γεγονός ότι η Βαλένθια δεν λογίζεται ως φαβορί στο Final Four είναι καλό τελικά για την ομάδα σου;

«Ποτέ δεν ήμασταν το φαβορί. Δεν ήμασταν το φαβορί όταν ξεκίνησε η EuroLeague, δεν ήμασταν στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, δεν είμαστε τώρα… τίποτα δεν έχει να αλλάξει, το προσεγγίζουμε όπως όλη τη χρονιά».

- Πλέον πιστεύεις ότι η ομάδα σου μπορεί να τελειώσει τη δουλειά και να πανηγυρίσει τον τίτλο στην Αθήνα;

«Σίγουρα! Παίξαμε πριν εδώ, κερδίσαμε εδώ, νομίζω δεν υπάρχει διαφορά. Όλα μπορούν να συμβούν σε ένα παιχνίδι».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

