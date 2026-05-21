Ο Μαρτίνεθ, ο Περάσοβιτς και το συναπάντημα μετά από 36 χρόνια!

Το 1990, στον τελικό του Κυπέλλου Κόρατς, η Μπανταλόνα του Πέδρο Μαρτίνεθ αντιμετώπισε τη Σκαβολίνι του Σέρτζιο Σκαριόλο. Τριάντα έξι χρόνια αργότερα, οι δύο σπουδαίοι Ισπανοί προπονητές θα τεθούν ξανά αντιμέτωποι στην Αθήνα, με φόντο την πρόκριση στον τελικό του Final Four της EuroLeague.

Η Βαλένθια θα παραταχθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου στο Telekom Center Athens ως πρωτάρα του Final Four, εξασφαλίζοντας την ιστορική πρόκριση μετά την ολική ανατροπή στην προημιτελική σειρά με τον Παναθηναϊκό. Παρά το αρχικό 0-2, οι Ίβηρες επέστρεψαν στη Roig Arena επικρατώντας στο Game 5 και πλέον θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ στον ημιτελικό της Παρασκευής (22/5, 21:00).

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ παρουσίασε τρομερή συνέπεια μέσα στη χρονιά, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση της κατάταξης στη regular season και στη συνέχεια άφησε εκτός Final Four τους «πράσινους», μολονότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο.

Από την άλλη πλευρά, η πολυνίκης του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης θα παλέψει για τον 12ο τίτλο της ιστορίας της στη διοργάνωση (Κύπελλο Πρωταθλητριών/EuroLeague), επιστρέφοντας στο Final Four μετά την περσινή απουσία της στο Άμπου Ντάμπι. Οι «Blancos» απέκλεισαν τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα προημιτελικά και θα διεκδικήσουν τον τίτλο χωρίς τους Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν. Η «Βασίλισσα» είναι… λαβωμένη, ωστόσο ουδείς μπορεί να την ξεγράψει.

Στους πάγκους των δύο ομάδων βρίσκονται ο Πέδρο Μαρτίνεθ και ο Σέρτζιο Σκαριόλο, δύο προπονητικές φιλοσοφίες που εξελίχθηκαν μέσα στον χρόνο και συναντώνται ξανά στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, σχεδόν 36 χρόνια μετά από εκείνον τον τελικό του Κυπέλλου Κόρατς ανάμεσα στη Μπανταλόνα και τη Σκαβολίνι!



Στις 6 Μαρτίου 1990, η Μπανταλόνα αντιμετώπιζε στους ημιτελικούς του Κυπέλλου Κόρατς την Μπόσνα Σαράγεβο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στο σταφ των Καταλανών βρισκόταν ο 29χρονος τότε Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος είχε δουλέψει για τέσσερα χρόνια στα τμήματα υποδομής της Μπανταλόνα και το καλοκαίρι του ’89 προβιβάστηκε στη θέση του ασίσταντ κόουτς του Χερμπ Μπράουν.

Ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στην Μπανταλόνα και την Μπόσνα έληξε 90-90. Η πρόκριση κρινόταν στη διαφορά πόντων, όμως με την επιστροφή στη Βαρκελώνη οι Καταλανοί απέλυσαν τον Μπράουν για «έλλειψη προσαρμογής και κατανόησης της διαφορετικής λογικής του συλλόγου».

Ήταν η στιγμή του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος ανέλαβε χρέη υπηρεσιακού προπονητή. Εν τέλει, η Μπανταλόνα επικράτησε στον δεύτερο ημιτελικό με 94-72, προκρίθηκε στον τελικό και τελικά κατέκτησε το Κόρατς κόντρα στη Σκαβολίνι Πέζαρο του Σέρτζιο Σκαριόλο!

Ήταν η rookie χρονιά του Σκαριόλο ως πρώτος προπονητής, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν ασίσταντ κόουτς στην Μπρέσια. Την ίδια σεζόν, η Σκαβολίνι του Σκαριόλο κατέκτησε το ιταλικό πρωτάθλημα, επικρατώντας της Βαρέζε με 3–1 στους τελικούς του πρωταθλήματος. Σε ηλικία 29 ετών, ο Ιταλός προπονητής έγινε ο νεότερος προπονητής που κατέκτησε ποτέ το συγκεκριμένο τρόπαιο.

Έπειτα από τριάντα έξι χρόνια, οι δύο προπονητές θα συναντηθούν ξανά, σε ένα ιδιαίτερο ραντεβού που ξυπνά μνήμες από εκείνο το συναπάντημα.