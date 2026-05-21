Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης στο Gazzetta: «Ναι, για τον Ολυμπιακό θα είναι το τέλειο σενάριο η Euroleague μέσα στο Τ-Center!»

Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης μίλησε στο Gazzetta για το έξτρα κίνητρο του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας και την πίεση που καλείται να διαχειριστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει στο Final Four για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, αντιμετωπίζοντας αρχικά τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό της Παρασκευής (22/5, 18:00), με στόχο την επιστροφή στον τελικό.

Από την πλευρά του, ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα των «αιωνίων» και κατέκτησε τον τίτλο με τη Μακάμπι το 2014, μίλησε στο Gazzetta για το ιδανικό σενάριο των Πειραιωτών, την πίεση και το πώς βιώνει το Final Four από απόσταση.

Κατ’ αρχάς, Σοφοκλή, πώς είναι αυτή η διαδικασία; Το να παρακολουθείς δηλαδή ένα Final Four απ’ έξω, ως τρίτος, ως παρατηρητής και όχι ως μέλος ομάδας;

«Κοίτα, όσο δεν παίζω, είναι καλά, είναι εύκολο. Το θέμα είναι για αυτούς που παίζουν. Έχουν πολύ άγχος και πολλή πίεση…».

Επειδή ανέφερες την πίεση, βλέποντας τον κόουτς Μπαρτζώκα και τον Κώστα Παπανικολάου, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει βάρος μετά από τέσσερα συνεχόμενα Final Four; Θεωρείς ότι αυτός ο παράγοντας παίζει ρόλο σε αυτή τη διαδικασία;

«Πιστεύω ότι ο Κώστας και ο κόουτς θα είναι έτοιμοι να σταθούν απέναντι στην πίεση και στις απαιτήσεις ενός τέτοιου αγώνα. Το Final Four είναι ένα stage που από μόνο του φέρνει έντονη πίεση, αλλά το ζητούμενο είναι το πώς θα την διαχειριστούν οι παίκτες και οι προπονητές».

Η προφανής απάντηση είναι ο τίτλος με τη Μακάμπι. Όμως ποια δική σου στιγμή ξεχωρίζεις από τα Final Four;

«Τι να σου πω… όλα. Όσα Final Four είχα την ευκαιρία να ζήσω από κοντά, τα θυμάμαι όλα. Και η στιγμή που πανηγύρισα με το παιδί μου ήταν ό,τι πιο δυνατό. Το να έχω τον γιο μου δίπλα μου εκείνη τη στιγμή ήταν κάτι μοναδικό.

Μπορείς να μπεις στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού; Πώς είναι να διεκδικείς τον τίτλο στο OAKA; Είναι από μόνο του ένα έξτρα κίνητρο, έτσι δεν είναι;

«Το θέμα είναι ότι το να καταφέρεις να κατακτήσεις τον τίτλο συνοδεύεται από μεγάλη πίεση, αλλά και από εξίσου μεγάλο κίνητρο. Τώρα, το πόσο επηρεάζει η έδρα παίζει σίγουρα ρόλο. Έχει μεγάλη σημασία για τον κόσμο και δίνει μια επιπλέον ενέργεια, ένα έξτρα κίνητρο στους παίκτες».

Θα ήταν το τέλειο σενάριο για τον Ολυμπιακό να κατακτήσει τον τίτλο στο OAKA;

«Πιστεύω πως ναι…».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

