Ο Ζαν Μοντέρο βρήκε την ευκαιρία να κάνει τη βόλτα του και το Gazzetta κατέγραψε τη στιγμή.

Είναι η αποκάλυψη της σεζόν, οδηγώντας τη Βαλένθια στο Final Four της Euroleague. Ο Ζαν Μοντέρο στη συνέντευξη Τύπου για το Final Four έδειξε πως δεν νιώθει καμιά πίεση.

Έτσι μόλις επέστρεψε στο ξενοδοχείο των ομάδων βρήκε την ευκαιρία του να χαλαρώσει. Βγήκε για τη βόλτα, φορώντας κάλτσα και σαγιονάρα. Ο Μαρτίνεθ στηρίζει πολλά σε εκείνον για τον ημιτελικό κόντρα στη Ρεάλ (22/5, 21:00) και θέλουν παρέα να γράψουν για άλλη μια φορά ιστορία.

Δείτε το video του Gazzetta με τη βόλτα του Δομινικανού

Ο Μοντέρο βολτάρει στην Αθήνα με κάλτσα και σαγιονάρα pic.twitter.com/BHPtNxfhkM May 21, 2026

