Μοντέρο: «Δεν νιώθω πίεση»

Ο Ζαν Μοντέρο έδειξε πως δεν έχει πίεση ενόψει του ημιτελικού με τη Ρεάλ (21:00, 22/5).

Αποτελεί την αποκάλυψη της σεζόν, οδηγώντας τη Βαλένθια στο Final Four της Euroleague. Ο Ζαν Μοντέρο μίλησε στη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης και έδειξε την αυτοπεποίθηση του, αναφέροντας πως προσπαθεί να το διασκεδάζει

Θέλει να σηκώσει με την ισπανική ομάδα το τρόπαιο στην παρθενική της παρουσία σε Final Four της Euroleague. Εκ των πρωταγωνιστών στον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.

«Κάποιες φορές οι παίκτες σκέφτονται τις περισσότερο τις καταστάσεις. Εγώ δεν νιώθω πίεση, απλά παίζω και προσπαθώ να το διασκεδάσω. Στο Final Four πρέπει να ξεχνάς τι έγινε κατά τη διάρκεια της regular season ή των playoffs», ανέφερε.

