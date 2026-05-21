Μαρτίνεθ: «Η αυτοπεποίθηση δεν κερδίζεται μόνο με το να κερδίζεις ή να χάνεις, είμαστε φίλοι με Σκαριόλο»

Δείτε τα όσα είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη συνέντευξη Τύπου του Final Four. Το σχόλιο για την αυτοπεποίθηση.

Η Βαλένθια βρίσκεται στο πρώτο Final Four της ιστορίας της και θέλει το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο προπονητής της, Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης πριν τον ημιτελικό της Παρασκευής (21:00, live Gazzetta) με τη Ρεάλ. Στάθηκε στην αυτοπεποίθηση.

«Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με το να κερδίζεις ή να χάνεις. Πρέπει να προέρχεται από την καθημερινή δουλειά, την ταυτότητα της ομάδας και από την πίστη μας σε αυτή τη δουλειά», ανέφερε.

Για το γεγονός πως θα είναι από τους πιο μεγάλους σε ηλικία που θα έχουν κατακτήσει την Euroleague, αν φτάσει μέχρι το τέλος: «Είμαι νεότερος από τον Σέρχιο, περίπου 3 μήνες. Είμαστε φίλοι και έχουμε εξαιρετική σχέση. Λένε ότι είμαι δύσκολος με τους άλλους προπονητές. Δεν είναι αλήθεια. Είμαι περήφανος που είμαι σε μια μεγάλη διοργάνωση και ελπίζω γίνει αυτό και στο μέλλον».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |