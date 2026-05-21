Μπαρτζώκας: «Βλέπω στην φετινή ομάδα παρόμοια στοιχεία με εκείνη του 2013»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε αρκετά να πει στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το Final Four.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίληαε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Final Four για τον Ολυμπιακό και όχι μόνο!

Ο Έλληνας κόουτς στάθηκε στην σημασία του να γίνεται το μεγάλο ραντεβού του ελληνικού μπάσκετ στην Αθήνα, αναφέρθηκε στην ομάδα του 2013, αποθέωσε τον Κώστα Παπανικολάου και σχολίασε τις ανάγκες του ρόστερ βάσει του πόσο μεγάλη είναι η σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ποτέ δεν ξέρεις. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα το αν είναι καλό ή κακό που είναι στην χώρα μας. Η διαφορά είναι ότι δεν ταξιδεύαμε. Πάντα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας, όπου και να παίζουμε, οπότε το σημαντικό ήταν να είμαστε εδώ. Όλοι ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι στο Φάιναλ Φορ. Εκτιμούμε τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε άλλο ένα βήμα. Να κερδίσουμε τη λίγκα.»

Για τα 10 Final Four του Παπανικολάου: «Τον ρώτησα τον Κώστα (Παπανικολάου) πόσα έχει και μου είπε 10. Είναι τρομερό επίτευγμα».

Για το αν είναι σημαντικό που το Final Four γίνεται στην Αθήνα: «Είναι σημαντικό να είσαι εδώ. Πολλές φορές είναι ο Θεός, ή ο Γιουλ. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Εμείς θα παλεύουμε για κάθε κατοχή. Εάν ο θεός μας το δώσει θα είμαστε πολύ χαρούμενοι».

Για το αν βλέπει ομοιότητες στον φετινό Ολυμπιακό με την ομάδα του 2013: «Θα είναι μια φανταστική κατάσταση αλλά κυρίως για τον Ολυμπιακό αν καταφέρουμε να επαναλάβουμε ό,τι κάναμε το 2013. Είχαμε μια ομάδα με κίνητρο τότε και πολύ ταλέντο. Βλέπω παρόμοια πράγματα και φέτος. Έχουμε κάποιους παίκτες που μπορούν να ηγηθούν δια του παραδείγματος».

Για το αν θα στηριχθεί στην φροντ λάιν του: «Σε όλα στη ζωή υπάρχει μια ισορροπία. Όταν χτίζεις ομάδα ψάχνεις κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους, έχουμε παίκτες που θυσιάζουν το εγώ τους για το καλό της ομάδας. Έχω παίκτες που θα κάνουν τη δουλειά ανεξάρτητα από την θέση».

Για τις προσθήκες μέσα στη σεζόν: «Είναι η νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η σεζόν είναι τεράστια και είναι αδύνατον να αντέξεις με μόνο 8 παίκτες. Πλέον δεν είναι αρκετοί. Έχουμε βετεράνους που υποεδέχονται κάθε νέο παίκτη. Είμαστε σαν μια οικογένεια και είναι πολύ σημαντικό αυτό».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».