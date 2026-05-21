Σκαριόλο: «Η EuroLeague δεν είναι εμμονή, πολλοί σπουδαίοι προπονητές δεν την έχουν κατακτήσει!»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της EuroLeague καριέρας του στο Final Four της Αθήνας, υπενθυμίζοντας ότι πολλοί σπουδαίοι προπονητές δεν έχουν αυτόν τον τίτλο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα παραταχθεί στο Final Four της Αθήνας διεκδικώντας τον 12ο τίτλο της ιστορίας της (Κύπελλο Πρωταθλητριών/EuroLeague), αντιμετωπίζοντας τη Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής (22/5, 21:00).

Από την πλευρά του, ο προπονητής της «Βασίλισσας», Σέρτζιο Σκαριόλο, επιστρέφει στη διοργάνωση της Αθήνας έπειτα από 19 χρόνια. Το 2007 ήταν κόουτς της Ουνικάχα Μάλαγα και πλέον θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της καριέρας του σε αυτό το επίπεδο, αναφέροντας στην αρχική τοποθέτησή του στη συνέντευξη Τύπου: «Ειλικρινά, νιώθω καλά που είμαι εδώ. Στο Final Four βρίσκονται οι τέσσερις καλύτερες ομάδες, πραγματικά οι καλύτερες ομάδες. Προσωπικά, είναι πολύ όμορφο που βρίσκομαι εδώ.

Η EuroLeague δεν αποτελεί εμμονή για μένα. Πολλοί σπουδαίοι προπονητές δεν έχουν κατακτήσει την EuroLeague, όμως παραμένουν σπουδαίοι. Θυμάμαι τότε, στην Αθήνα, στο Final Four με τη Μάλαγα, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Φέτος έχουμε σημαντικούς τραυματισμούς, όμως είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι το κλειδί είναι πάντα η ισορροπία: να μην αφήνεις το συναίσθημα να σε παρασύρει και να γεμίζεις αυτοπεποίθηση από το γεγονός ότι βρίσκεσαι στο Final Four. Όλες οι ομάδες προσπάθησαν να φτάσουν εδώ, οπότε πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι και στη λήψη αποφάσεων. Αν είσαι υπερβολικά συναισθηματικός, ίσως να μην τα καταφέρεις. Πρέπει να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. Η άποψή μου είναι να βρεις ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και την εμπειρία».

«Λέει πολλά η αγάπη για το παιχνίδι»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ρωτήθηκε για το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσει εκ νέου τον Πέδρο Μαρτίνεθ, μετά τον τελικό του Κυπέλλου Κόρατς το 1990, και απάντησε: «Λέει πολλά η αγάπη για το παιχνίδι. Όλα έχουν να κάνουν με την αγάπη για το μπάσκετ. Απολαμβάνουμε κάθε πτυχή αυτής της διαδρομής. Το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μας έχει να κάνει με το μπάσκετ.

Είμαστε ακόμη εδώ, έχουμε δει πολλά. Όταν άφησα την εθνική Ισπανίας, ήθελα να επιστρέψω σε αυτό το επίπεδο. Αγαπάμε το παιχνίδι, σεβόμαστε τη διαδικασία. Η βιομηχανία του αθλητισμού δεν είναι πάντα τόσο καλή στο να δείχνει σεβασμό, όμως πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα στους νεότερους προπονητές σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι».



Από την πλευρά του, ο Φακούντο Καμπάτσο τόνισε: «Νομίζω ότι η εμπειρία μετράει πολύ, είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Είμαστε χωρίς τον Έντι Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν, όμως το καλό είναι ότι είμαστε μια ομάδα με τρομερό επιθετικό ταλέντο. Έχουμε την εμπειρία και το ταλέντο για να κάνουμε σπουδαία πράγματα».

