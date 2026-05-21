Ντε Κολό: «Είμαι ο Νάντο Ντε Κολό και θα το απολαύσω!»

O Nάντο Ντε Κολό μίλησε στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του Final Four για τον τελευταίο του... χορό στην Αθήνα.

Πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου των τεσσάρων προπονητών και αρχηγών των ομάδων που συμμετέχουν στο Final Four της Αθήνας και μεταξύ άλλων τον λόγο πήρε ο Νάντο Ντε Κολό.

Ο εμβληματικός Γάλλος θα δώσει τον τελευταίο του... χορό στην Αθήνα και αυτό που επεσήμανε είναι ότι θέλει πάνω απ' όλα να το απολαύσει.

Αναλυτικά

«Θα είναι η τελευταία μου σεζόν και όταν είχα την ευκαιρία να πάω στη Φενέρ, ήταν η τέλεια ευκαιρία για μένα. Μίλησα πολύ με τη γυναίκα μου και ήμασταν στην ίδια σελίδα. Υπήρχε μεγάλο κίνητρο για μένα. Αυτό που λέω συνήθως είναι ότι θα απολαύσω τη στιγμή. Είμαι ο Νάντο Ντε Κολό και θα το απολαύσω, φροντίζοντας να δώσω το καλύτερο που μπορώ».

Για το τελευταίο σουτ: «Το τελευταίο σουτ έχει να κάνει με το ποιος βρίσκεται στην καλύτερη βραδιά».

Για το αν νιώθει άγχος: «Δεν νιώθω αγχωμένος. Είναι καλό να αισθάνεσαι πίεση. Το θέμα είναι τι κάνεις με την προετοιμασία όλη τη σεζόν και να είσαι έτοιμος στο Final Four, δουλεύοντας σαν ομάδα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ και θα παλέψω για τη νίκη».

Για τα πολλά του... ονόματα: «Θες να κάνεις κάθε μέλος της οικογένειάς σου χαρούμενους. Δεν τα χρησιμοποιώ μόνο για τα τουρκικά έγγραφα που τα χρειάζονται».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

