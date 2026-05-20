Ποιο είναι το ένα στοιχείο του παιχνιδιού του που θεωρείς ότι δεν μπόρεσες ποτέ να αποκωδικοποιήσεις πλήρως, ούτε ως συμπαίκτης στην προπόνηση ούτε ως αντίπαλος στο παρκέ;

«Πιστεύω ότι είναι η πνευματική του δύναμη, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί έχουμε παίξει περισσότερο ο ένας απέναντι στον άλλον στην καριέρα μας, παρά ως συμπαίκτες. Και ένιωθα ότι κάποιες φορές τον είχα "διαβάσει", αλλά δεν ήταν έτσι. Είναι από αυτούς τους παίκτες που μπορεί να ξεκινήσουν άσχημα, να έχουν 0/6 ή 1/7 σουτ, και παρ’ όλα αυτά να συνεχίζουν να επιτίθενται με τον ίδιο τρόπο, να είναι επιθετικοί, να μένουν ο εαυτός τους. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο ως αμυντικός, γιατί νομίζεις ότι τον έχεις περιορίσει, αλλά στο τέλος θα βάλει το πιο σημαντικό σουτ του αγώνα! Γι’ αυτό και για μένα είναι killer. Γιατί δεν αλλάζει. Δεν έχει πνευματικά ups and downs. Και πιστεύω πραγματικά ότι ακόμα και ο τρόπος που εκτελεί τις βολές του δείχνει αυτή την απόλυτη ηρεμία που έχει συνεχώς. Δεν έχει σημασία αν κερδίζει με 30 ή αν χάνει με 2. Για εκείνον είναι το ίδιο. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο για έναν αντίπαλο, γιατί κάποιες φορές σε "σπάει" και εσένα ψυχολογικά, επειδή νομίζεις ότι τον έχεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό με τον Νάντο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα».

Οι περισσότεροι λένε ότι δεν ήταν ποτέ ο πιο εκρηκτικός παίκτης, αλλά πάντα ο πιο αποτελεσματικός. Πού πιστεύεις ότι κρύβεται η πραγματική του ιδιοφυΐα;

«Πιστεύω πραγματικά ότι διαθέτει τα τρία πιο σημαντικά στοιχεία για να είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Αυτό που έχει καταφέρει ο Νάντο σχετίζεται, όπως είπα και πριν, κυρίως με το πνευματικό κομμάτι. Το ταλέντο του είναι δεδομένο και προφανές. Όμως για να έχεις τέτοια διάρκεια και να αποδίδεις σε τόσο υψηλό επίπεδο, χρειάζεται σκληρή δουλειά. Δεν φτάνεις ως εδώ και δεν συνεχίζεις να παίζεις σε αυτό το επίπεδο στα 38 σου μόνο επειδή είσαι ταλαντούχος. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Για να παραμείνεις τόσα χρόνια σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να δουλεύεις συνεχώς. Όλοι μιλούν για το ταλέντο του και τον τρόπο που σκοράρει, αλλά δεν φτάνεις εκεί χωρίς σκληρή δουλειά. Είναι σπουδαίος. Απλά σπουδαίος».

Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή στη EuroLeague απέναντί του όπου σκέφτηκες: «Αυτός είναι απλά ένας παίκτης που πρέπει να αποδεχτείς ότι απόψε είναι καλύτερος από όλους στο παρκέ»;

«Νομίζω ότι έχει συμβεί πολλές φορές, αλλά δεν το αποδεχόμουν ποτέ, γιατί είμαι πολύ ανταγωνιστικός. Φυσικά, νιώθεις και μια ζήλια όταν σου κάνει ζημιά ή όταν "χτυπάει" την ομάδα σου σε ένα σημαντικό σημείο της σεζόν. Κάποιες φορές κέρδιζα εγώ, κάποιες φορές εκείνος, αλλά στο τέλος της ημέρας ήμουν πάντα αυτός που τον κυνηγούσε! Για να είμαι ειλικρινής, ήταν ένας από τους τύπους που μου έδιναν κίνητρο, γιατί έχουμε την ίδια ηλικία. Τον έβλεπα σαν να είναι τρία επίπεδα μπροστά από μένα και σκεφτόμουν ότι απλά πρέπει να προσπαθήσω να τον ακολουθήσω όσο μπορώ! Πιστεύω ότι κάθε παίκτης στην καριέρα του έχει κάποιον που κυνηγάει. Για μένα αυτός ήταν ο Νάντο, γιατί από τα 17 μας παίζαμε ο ένας απέναντι στον άλλον. Ήξερα ότι ίσως δεν τον ξεπεράσω ποτέ, αλλά ήξερα επίσης ότι αν συνεχίσω να δουλεύω και να τον κυνηγάω, θα καταφέρω κι εγώ κάτι σημαντικό. Αυτή είναι λίγο-πολύ η ιστορία».

Τι ήταν αυτό που τον έκανε τόσο σταθερά κυριαρχικό στο υψηλότερο επίπεδο για τόσα χρόνια, ειδικά σε ένα τόσο απαιτητικό πρωτάθλημα όπως η EuroLeague;

«Έχει υπάρξει κυριαρχικός στο υψηλότερο επίπεδο μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές. Το μπάσκετ άλλαξε, το format της EuroLeague άλλαξε, έπαιξε σε διαφορετικά μπασκετικά περιβάλλοντα, στην Τουρκία, στη Ρωσία, σε κορυφαίους και τρομερά ανταγωνιστικούς συλλόγους, και παρ’ όλα αυτά παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο. Και αν με ρωτάς, αυτό είναι εντυπωσιακό. Ακόμα και τα νούμερα τύπου 50-40-90 (σ.σ. σε δίποντα, τρίποντα, βολές) είναι, ειλικρινά, απίστευτα. Γιατί δεν είναι εύκολο να προσαρμόζεσαι σε κάθε χώρα και σε κάθε κατάσταση. Χρειάζεται χρόνος, και παράλληλα εσύ μπαίνεις πάντα ως σταρ, οπότε πρέπει να αποδίδεις από την πρώτη στιγμή. Γι’ αυτό πιστεύω, όπως είπα και πριν, ότι το πνευματικό κομμάτι είναι το κλειδί. Και ο Νάντο είναι πραγματικά beast σε αυτόν τον τομέα».

Έχεις μοιραστεί αποδυτήρια μαζί του στην εθνική Γαλλίας. Τι είδους άνθρωπος είναι ο Νάντο εκτός παρκέ, τι δεν βλέπει το κοινό;

«Όπως είπα και πριν, δείχνει αρκετά ψυχρός. Και δεν είναι ο τύπος που θέλει να γίνεται φίλος με όλους. Είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του και με τους φίλους που είχε από μικρός. Αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον τύπος απ’ όσο νομίζει ο κόσμος. Θυμάμαι ότι περάσαμε αρκετό χρόνο μαζί και, μέσα από το ότι παίζαμε και ήμασταν συνεχώς κοντά, νομίζω ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη του. Ήταν ωραίο. Έχω μοιραστεί και δωμάτιο μαζί του. Και θα περίμενε κανείς ότι θα είναι βαρετός, ότι δεν μιλάει, ότι θα υπάρχει απόσταση. Αλλά δεν είναι έτσι μαζί μου. Είναι διαφορετικός. Και πιστεύω ότι το ίδιο ισχύει και με την οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους. Κάποιοι άνθρωποι απλώς είναι έτσι, η εικόνα που δίνουν προς τα έξω δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τον χαρακτήρα τους. Σίγουρα η γλώσσα του σώματός του δίνει μια απόσταση, και η γενική του εικόνα είναι πιο κλειστή. Αλλά ο χαρακτήρας του, όταν τον γνωρίσεις, είναι διαφορετικός».