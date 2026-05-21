Γιαννακόπουλος: «Το τέλος δεν θα το βάλουν οι λέξεις, το έχουν βάλει από καιρό οι πράξεις»

Δείτε τα όσα έγραψε στο τελευταίο του ποστάρισμα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο instagram.

Αρχικά ο ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με story στο instagram αναφέρθηκε στη διοργάνωση του Final Four στο Telekom Center, απαίτησε «επαγγελματισμό και αυστηρότητα», έστειλε μήνυμα στους φίλους του Τριφυλλιού και μίλησε καυστικά για τον Ολυμπιακό.

Στη συνέχεια διοικητικός ηγέτης των πράσινων έκανε νέο story στο instagram στο οποίο έβαλε μια φωτογραφία που αγκαλιάζει τον Έργκιν Άταμαν θέλοντας να στείλει το μήνυμα του. Μάλιστα έγραψε: «Όποιος ξεχνά αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα γιατί έχουμε και δουλειές. Υγ. ψαχτείτε να δείτε που είναι το σημερινό ραντεβού μας».

Στο τελευταίο του story έγραψε: «Το τέλος δεν θα το βάλουν οι λέξεις. Το τέλος το έχουν βάλει από καιρό οι πράξεις».