Τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργκίν Άταμαν όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Λίγο μετά την ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με την οποία στήριξε και πάλι τον Τούρκο τεχνικό, έγινε γνωστό ότι δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών.

Όπως φαίνεται για μια ακόμη φορά τη φετινή σεζόν και ενόψει της τελικής ευθείας με φόντο τον τελευταίο στόχο που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον Εργκίν Άταμαν.

Κάτι που είχε προαναγγείλει εμμέσως πλην σαφώς γράφοντας ότι «όποιος ξεχνά αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα γιατί έχουμε και δουλειές. Υγ. ψαχτείτε να δείτε που είναι το σημερινό ραντεβού μας».