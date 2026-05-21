To Gazzetta γυρνά το χρόνο πίσω και λίγο πριν το 15ο Final Four στην ιστορία του Ολυμπιακού, σας θυμίζει τα όσα συνέβησαν στα προηγούμενα 14.

Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα και όλα είναι έτοιμα για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, με τον Ολυμπιακό να μην λείπει από το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ για ακόμη μια φορά.

Με το φετινό Final Four της EuroLeague ο Ολυμπιακός έφτασε τα 15, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την σταθερή του παρουσία ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες στης Ευρώπης.

Τι έγινε όμως στα προηγούμενα 14; Σε ποια τα κατάφερε ο Ολυμπιακός και σε ποια όχι; Ας δούμε ένα προς ένα όλα τα Final Four της EuroLeague στα οποία έχει συμμετάσχει ο Ολυμπιακός...

Τα 15 Final Four του Ολυμπιακού στην EuroLeague

1994 – Τελ Αβίβ

Ο Ολυμπιακός συμμετείχε για πρώτη φορά σε Final Four EuroLeague, όμως δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι το τέλος. Στον ημιτελικό επικράτησε του Παναθηναϊκού με 77-72, όμως δεν κατάφερε στον τελικό να πάρει το τρόπαιο, καθώς το τρίποντο του Κορνίλιους Τόμπσον και οι χαμένες βολές του Πάσπαλιε κόστισαν στο φινάλε, παρότθ ο Ολυμπιακόε είχε τον έλεγχο του αγώνα μέχρι τότε.

1995 – Σαραγόσα

Ο Ολυμπιακός έφτασε ξανά στο Final Four, βρήκε ξανά τον Παναθηναϊκό απέναντί του στους ημιτελικούς και πέρασε ξανά στον τελικό μετά το 58-52 απέναντι στους Πράσινους. Στον τελικό όμως, η Ρεάλ δεν του άφησε περιθώρια και πήρε τη νίκη (73-61.

1997 – Ρώμη

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την πρώτη EuroLeague της ιστορίας του. Νίκησε την Ολίμπια Λιουμπλιάνας στον ημιτελικό (74-65) και την Μπαρτσελόνα στον τελικό (73-58), με κορυφαίους τους Ρίβερς, Τόμιτς και Φασούλα. Ο «Ποταμός» ήταν και ο MVP του Final Four της Ρώμης, το οποίο έφερε και τον πρώτο τίτλο της ομάδας του Πειραιά.

1999 – Μόναχο

Η Ζάλγκιρις αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό (87-71), με τους Λιθουανούς να φτάνουν μέχρι το τέλος της διαδρομής, επικρατώντας και της Κίντερ Μπολόνια στον τελικό. Στον μικρό τελικό οι Πειραιώτες επικράτησαν της Φορτιτούντο Μπολόνια με 74-63.

2009 – Βερολίνο

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε σε Final Four μετά από δέκα χρόνια, με τον Παναθηηναϊκό να είναι ξανά ο αντίπαλός του στον ημιτελικό. Αυτή τη φορά όμως οι πράσινοι επικράτησαν με 84-82, καθώς ο Μπουρούσης δεν κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση.

2010 – Παρίσι

Οι «ερυθρόλευκοι» απέκλεισαν την Παρτίζαν στον ημιτελικό, με τον Τσίλντρες να στέλνει το παιχνίδι στην παράταση και τους Πειραιώτες να επικρατούν με 83-80, όμως η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε στον τελικό και μετά το το 86-68 κατέκτησε το τρόπαιο.

2012 – Κωνσταντινούπολη

Ο Ολυμπιακός απέκλεισε την Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό με 68-64, στον τελικό βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 17 πόντους, όμως έκανε μια μυθική ανατροπή και με το ιστορικό πεταχτάρι του Πρίντεζη πήρε τη νίκη με 62-61, κατακτώντας το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια.

2013 – Λονδίνο

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό με 69-52 και έφτασε στον μεγάλο τελικό, όπου τον περίμενε η Ρεάλ. Η Βασίλισσα στο πρώτο ημίχρονο ήταν μπροστά, όμως οι 22 πόντοι του Βασίλη Σπανούλη στο δεύτερο μισό έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των Ερυθρολεύκων, που με το τελικό 100-88 πήραν το τρίτο τους τρόπαιο.

2015 – Μαδρίτη

Ο Ολυμπιακός απέκλεισε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό με ανατροπή στο φινάλε και μεν 70-68 προκρίθηκε στον τελικό. Εκεί όμως τα τρίποντα της Ρεάλ τον πλήγωσαν, με τους Ερυθρόλευκους να χάνουν με 78-59 και να βλέπουν τη Βασίλισσα να το σηκώνει.

2017 – Κωνσταντινούπολη

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ήταν και πάλι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό, όμως και πάλι δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της ομάδας του Πειραιά (82-78). Παρόλα αυτά, σε ακόμη έναν τελικό στην έδρα του αντιπάλου του, ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 80-64.

2022 – Βελιγράδι

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε σε Final Four μετά από πέντε χρόνια, αλλά το τρίποντο του Μίτσιτς στην εκπνοή τον πλήγωσε, με την Έφες να επικρατεί με 77-74. Στον μικρό τελικό, όπου σημαδεύτηκε από την αποθέωση στον Γιώργο Πρίντεζη, η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 84-74.

2023 – Κάουνας

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τη Μονακό στον ημιτελικό, χάρη στο ιστορικό 27-2 στο τρίτο δεκάλεπτο και έφτασαν μία ανάσα από το τρόπαιο. Η Ρεάλ Μαδρίτης, όμως, ήταν εκείνη που κατάφερε στο τέλος να πάρει τη νίκη, χάρη στο σουτ του Σέρχι Γιουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα.

2024 – Βερολίνο

Ο Ολυμπιακός έκανε «μπρέικ» στο πέμπτο ματς με την Μπαρτσελόνα και προκρίθηκε στο Final Four του Βερολίνου, όμως η Ρεάλ ήταν ξανά εκεί για να του κάνει τη ζωή δύσκολη στον ημιτελικό και να επικρατήσει με 87-76. Στον μικρό τελικό ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρ με 87-84 και τερμάτησε τρίτος.

2025 – Άμπου Ντάμπι

Ο Ολυμπιακός συνέχισε τη σταθερή παρουσία του στα Final Four της EuroLeague, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και βασικός διεκδικητής του τίτλου. Παρόλα αυτά, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο στον ημιτελικό (78-68) παρά τους 31 πόντους του Εβάν Φουρνιέ. Στον μικρό τελικό αντίπαλος του Ολυμπιακού ήταν ο Παναθηναϊκός, τον οποίο και υπέταξε με 97-93.

2026 – Αθήνα

Με νέα συμμετοχή σε Final Four, ο Ολυμπιακός συνέχισε να γράφει ιστορία στην EuroLeague. Η ομάδα του Μπαρτζώκα διατήρησε τη θέση της ανάμεσα στις πιο σταθερές ευρωπαϊκές δυνάμεις και μπαίνει ως το μεγάλο φαβορί στο Glass Floor, προκειμένου να σηκώσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Μένει να δούμε εάν θα τα καταφέρει κιόλας…

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

