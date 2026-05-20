Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανοίγει τα χαρτιά του στο Gazzetta! Το Final Four, η σχέση του με τον Μπαρτζώκα, η δίψα για την κατάκτηση της EuroLeague με τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, σε μια απολαυστική συνέντευξη...

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ την φετινή σεζόν μόνο απαρατήρητος δεν έχει περάσει με την απόδοσή του. Ο διεθνής γκαρντ άφησε πίσω του την περσινή σεζόν και όλα όσα αυτή συμπεριλάμβανε, παραθέτοντάς μας πραγματικά την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Μετράει 17 πόντους μέσο όρο, είναι μέλλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας της EuroLeague, βασικός στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και ένας παίκτης που τρέμει κάθε αντίπαλος αμυντικός. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, μιλώντας στο Gazzetta, είχε αρκετά να πει.

Σε μια συνέντευξη με ειλικρίνεια και έντονο προσωπικό στοιχείο, ο 29χρονος άσος αναφέρεται στις στιγμές που τον σημάδεψαν τα τελευταία χρόνια, στη νοοτροπία που τον κρατά ανταγωνιστικό στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά και στη σχέση του με την Ελλάδα, μια χώρα που αποτελεί πλέον κομμάτι της μπασκετικής και προσωπικής του ταυτότητας. Παράλληλα, σχολιάζει τη δύσκολη καθημερινότητα του σύγχρονου επαγγελματία αθλητή, την πίεση του πρωταθλητισμού και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την κριτική και τις απαιτήσεις του κόσμου.

Μια συνέντευξη με μπασκετικό ενδιαφέρον, προσωπικές εξομολογήσεις, από έναν Τάιλερ Ντόρσεϊ που πραγματικά απολαμβάνουμε να βλέπουμε στα παρκέ τη φετινή σεζόν.

Αλλά αρκετά είπαμε. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο ίδιος ο Τάιλερ Ντόρσεί...

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο Gazzetta...

Κάμερα: Θοδωρής Σανιδάς

Μοντάς: Μαριάννα Αρφαρά

— Στην ταινία της Marvel, Spider-Man, υπήρχε η ατάκα: «Με τη μεγάλη δύναμη έρχεται και μεγάλη ευθύνη». Τώρα που έχεις το λογότυπο του Final Four στη φανέλα σου, είναι μεγάλη ευθύνη;

«Όχι, αντιμετωπίζω τα πάντα με τον ίδιο τρόπο. Δεν θέλω να πω ότι είναι άλλο ένα απλό παιχνίδι, ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η αναμονή, ξέρεις. Μου αρέσει απλώς να παίζω μπάσκετ και να τελειώνουμε τη σεζόν. Αλλά είναι μια τεράστια ευκαιρία στη ζωή μου να κατακτήσω αυτό το πρωτάθλημα στο ΟΑΚΑ».

— Πριν από κάποια χρόνια είχες κάνει ένα post στο Instagram λέγοντας ότι το ΟΑΚΑ μοιάζει σαν δεύτερο σπίτι σου ή κάτι τέτοιο. Είσαι έτοιμος για Final Four στο… δεύτερο σπίτι σου;

«Είναι αστείο αυτό, ήταν πριν από χρόνια. Αλλά μου αρέσει να παίζω εκεί. Μου αρέσει το γήπεδο, το παρκέ, η αίσθηση του χώρου, μου αρέσει η ατμόσφαιρα. Οπότε χαίρομαι που γίνεται εδώ. Δεν υπάρχουν ταξίδια, παίζουμε σε ένα γήπεδο που αγαπώ. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσουμε».

— Άρα το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες μετά τα playoffs ήταν “ωραία, τέλος τα αεροπλάνα φέτος στην EuroLeague”;

«Ναι, είναι αλήθεια. Και ο καιρός γίνεται όλο και καλύτερος. Κάνει περισσότερη ζέστη κάθε μέρα, οπότε σίγουρα η Αθήνα είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου για να είσαι εδώ».

— Όσο παίζεις στον Ολυμπιακό, δεν έχεις χάσει ποτέ παιχνίδι EuroLeague στο ΟΑΚΑ.

«Αλήθεια;»

— Με τον Ολυμπιακό ναι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχεις χάσει κάποια παιχνίδια. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσετε αυτό το σερί ζωντανό;

«Δεν το ήξερα καν. Υπάρχουν τόσα πολλά σερί και διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά ελπίζω να το κρατήσουμε αήττητο και να πάρουμε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια».

— Αν κάποιος σου έλεγε ακριβώς πριν από έναν χρόνο, στη media day πριν από το Final Four του Άμπου Ντάμπι, ότι αυτή η σεζόν θα ήταν η καλύτερη της καριέρας σου, ότι θα είχες διψήφιο μέσο όρο πόντων και θα ήσουν στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της EuroLeague, τι θα του έλεγες;

«Θα του έλεγα “έχεις δίκιο”. Γιατί το σκέφτηκα μετά από εκείνο το παιχνίδι. Ειλικρινά, είμαι εδώ 11 μήνες. Και από τη στιγμή που ήρθα εδώ από την εθνική ομάδα, είμαι κάθε βράδυ σε αυτό το γυμναστήριο. Είναι σκληρή δουλειά. Το σώμα καταπονείται. Αλλά έπρεπε να προετοιμαστώ για αυτό το τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Πάντα πίστευα στον εαυτό μου, η οικογένειά μου και ο γιος μου επίσης. Ο μικρός μου κύκλος το ήξερε πάντα. Οπότε δεν με εκπλήσσει. Είναι θέμα ευκαιρίας».

— Ψυχολογικά ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στην πρώτη χρονιά της επιστροφής σου και στη δεύτερη, αυτή που διανύεις τώρα;

«Πολύς κόσμος λέει ότι βελτιώθηκα, αλλά τα λεπτά συμμετοχής μου είναι τα περισσότερα που έχω παίξει ποτέ στην καριέρα μου ή κοντά σε αυτό. Οπότε νιώθω ότι αυτό παίζει τεράστιο ρόλο, ότι έχω αυτή την ευκαιρία σε σχέση με πέρσι. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή. Δεν άλλαξα πολύ στο παιχνίδι ή στο στυλ μου. Προφανώς γίνομαι καλύτερος κάθε χρόνο, αλλά το μεγαλύτερο πράγμα είναι ότι έχω την ευκαιρία να παίξω, να κάνω λάθη και να νιώθω ελεύθερος».

— Έχεις μιλήσει για την επίδραση του Βασίλη Σπανούλη στη νοοτροπία σου και στον τρόπο που προσεγγίζεις το παιχνίδι. Ότι ακόμα κι αν χάσεις ένα σουτ, θα συνεχίσεις να παίρνεις προσπάθειες μέχρι να ξαναβρείς το καλάθι. Ισχύει;

«Ναι, ναι. Προφανώς είναι ένας από τους καλύτερους σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague. Μπορώ να μάθω τόσα πολλά από εκείνον. Είναι υπέροχο να μαθαίνω από αυτόν στην εθνική ομάδα. Με έχει βοηθήσει πολύ. Αλλά αυτό θα ήταν μέρος της διαδικασίας μου έτσι κι αλλιώς, είτε είχα κακή χρονιά είτε καλή χρονιά. Θα τον έχω πάντα δίπλα μου στην εθνική ομάδα για να με βοηθά να εξελίσσομαι. Προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος κάθε χρόνο».

— Ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει ότι έχεις αλλάξει φέτος είναι ότι χαμογελάς συνέχεια. Όταν γίνεται ένα κακό φάουλ ή μια πολύ κακή φάση όχι, αλλά χάνεις ένα σουτ και χαμογελάς. Βάζεις ένα σουτ και χαμογελάς. Δίνεις μια ασίστ και χαμογελάς. Είναι σαν να νιώθεις ξανά μικρό παιδί. Το βλέπω σωστά; Γιατί φαίνεται ότι απολαμβάνεις ξανά το παιχνίδι.

«Ναι, ναι. Δεν έπαιζα και ήμουν εκνευρισμένος. Αν είμαστε ειλικρινείς, αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ την Ευρώπη και όλα αυτά. Αλλά είμαι εδώ για να παίζω μπάσκετ. Αν δεν κάνω τη δουλειά μου ή δεν παίζω, είμαι θυμωμένος, είμαι εκνευρισμένος. Φέτος όμως παίζω. Οπότε πρέπει να χαμογελάω. Συνήθως αυτή είναι η προσωπικότητά μου. Πάντα χαμογελάω. Ακόμα κι όταν πονάω ή περνάω δύσκολα, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Κρατάω ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου. Έτσι είμαι.

— Μία από τις στιγμές που έδειξαν τη χημεία μέσα στην ομάδα ήταν το τρίποντο που έβαλες απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Και μετά πανηγύρισες με μια ομαδική αγκαλιά μαζί με τον κόουτς Μπαρτζώκα και τον Εβάν Φουρνιέ. Πες μου για εκείνη τη στιγμή.

«Περισσότερο έχει να κάνει με όσα ειπώθηκαν στο τάιμ άουτ πριν από τη φάση. Εγώ έλεγα “τι θα κάνουμε; τι θα παίξουμε;”. Και εκείνος είπε “πάρε την μπάλα, σε εμπιστεύομαι”. Εγώ είπα “ΟΚ”. Μετά έγινε η φάση και έβαλα το σουτ. Και το να το ακούω αυτό από εκείνον ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα. Γι’ αυτό έγινε μετά η αγκαλιά και όλα αυτά».

— Και τον έδειχνες κιόλας μετά το σουτ…

«Ναι, ναι. Γιατί μου είπε να κάνω το παιχνίδι μου. Και λατρεύω τέτοιες μεγάλες στιγμές με μεγάλα σουτ».

— Φέτος πραγματικά κάνεις το παιχνίδι σου. Αλλά τώρα είναι το Final Four. Ποια είναι η προσέγγισή σου; Είπες ότι προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις σαν παιχνίδι κανονικής περιόδου. Πόσο δύσκολο είναι πραγματικά να το σκεφτείς έτσι και όχι σαν κάτι τόσο μεγάλο όσο είναι στην πραγματικότητα;

«Δεν θέλω να χάσω ούτε μία μέρα από τις βραδινές προπονήσεις μου. Αν το κάνω αυτό, θα νιώθω πλήρης ανεξάρτητα από το αν κερδίσουμε ή χάσουμε, γιατί θα έχω δώσει τα πάντα. Ώρες δουλειάς, σουτ, τα πάντα. Οπότε νιώθω άνετα με όποιο αποτέλεσμα έρθει. Αρκεί να κάνω αυτά που πρέπει αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, θα είμαι έτοιμος για τη στιγμή ό,τι κι αν συμβεί».

— Ο Παναθηναϊκός δεν προκρίθηκε στο Final Four. Πρώτα απ’ όλα το περίμενες; Και δεύτερον σημαίνει κάτι για σένα το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Ολυμπιακού δεν θα είναι στο Final Four, παρότι γίνεται στο γήπεδό του;

«Δεν ξέρω. Δεν ήξερα τι να περιμένω σε αυτά τα playoffs. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα που είχαμε. Πιθανότατα είχαν πίεση να φτάσουν εκεί επειδή γίνεται στο ΟΑΚΑ και απλώς δεν συνέβη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν κάθομαι να βλέπω τα παιχνίδια τους και να λέω “θέλω να χάσουν”. Απλώς μου αρέσει να βλέπω μπάσκετ. Και η Βαλένθια έπαιξε καλά. Όταν βρίσκονται σε φόρμα και παίζουν στον ρυθμό τους, είναι επικίνδυνη ομάδα. Οπότε ας μην υποτιμάμε τη σεζόν τους και ας μην λέμε ότι είναι πιο εύκολο επειδή είναι εκείνοι μέσα. Σίγουρα δεν είναι πιο εύκολο. Είναι πολύ καλή ομάδα.

Αλλά είναι στην άλλη πλευρά και δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτούς. Πρέπει να ασχοληθούμε με τη Φενέρ.

— Η φωτογραφία με εσένα να κρατάς τον γιο σου στο ένα χέρι και το τρόπαιο στο άλλο απέχει δύο παιχνίδια. Το σκέφτεσαι ή το έχεις μπλοκάρει τελείως;

«Το έχω μπλοκάρει τελείως. Ο γιος μου δεν είναι καν εδώ. Δεν νομίζω ότι θα είναι εδώ για αυτό».

— Ούτε καν για το Final Four.

«Πρέπει να επιστρέψει σπίτι. Έχει σχολείο και διάφορα άλλα πράγματα. Ελπίζω να μπορέσω να αλλάξω την πτήση και να δούμε».

— Ξέρεις ότι όταν μεγαλώσει θα σε μισεί που δεν θα είναι στο Final Four;

«Όχι, δεν θα με μισήσει. Ήταν στο παιχνίδι πρόσφατα. Αυτό είναι το όμορφο όταν έχεις έναν γιο. Δεν τον νοιάζουν αυτά, το μπάσκετ και όλα αυτά. Τον νοιάζουν τα παιχνίδια του και τα μικρά πράγματα. Και αυτό είναι καλό για μένα. Μου δίνει ένα πνευματικό διάλειμμα από το “μπάσκετ, μπάσκετ, μπάσκετ”. Δεν τον νοιάζει πραγματικά. Θέλει απλώς να είμαι εκεί και να του δίνω αγάπη».

— Και κάτι τελευταίο. Υποθετικό σενάριο. Δεν σκοράρεις ούτε έναν πόντο, αλλά κατακτάς την EuroLeague. Το δέχεσαι;

«Ναι, δεν με νοιάζουν οι πόντοι. Σε αυτό το σημείο στη σεζόν, απλώς δώστε μου το τρόπαιο».

«Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».