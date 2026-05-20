Ο Νίκολο Μέλι πραγματοποίησε δηλώσεις κατά την άφιξη της Φενέρμπαχτσε στην Αθήνας και αναφέρθηκε στο Final Four και τι χρειάζεται η ομάδα του για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Το Final Four βρίσκεται προ των πυλών με τον Νικολό Μέλι να πραγματοποιεί δηλώσεις κατά την άφιξη της Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα.

Μίλησε για το τι χρειάζεται η ομάδα του να κάνει, προκειμένου να σηκώσει την κούπα, τονίζοντας τον παράγοντα τύχη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νικολό Μέλι:

«Σε Final Four, πάντα χρειάζεσαι και λίγη τύχη στο πλευρό σου. Πάντα χρειάζεται να έχεις το νου σου στις λεπτομέρειες και να δίνεις τη μέγιστη προσπάθεια. Λίγη τύχη είναι πάντα καλοδεχούμενη.

Για να πάρουμε τον τίτλο, πρέπει να προετοιμαστούμε καλά. Να είμαστε συγκεντρωμένοι στους ρόλους μας, να κάνουμε τα μικρά πράγματα καλά, να μπούμε πιο δυνατά από τον αντίπαλό μας και να είμαστε physical».

Για το αν μπορεί να… κλειδώσει αμυντικά τους Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς: «Δεν ξέρω ποια ματς βλέπετε, δεν έχω κλειδώσει κανέναν. Δεν παίζω εγώ εναντίον κάποιου, παίζει η Φενέρ με τον Ολυμπιακό και ελπίζω να νικήσουμε».

