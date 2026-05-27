Φενέρμπαχτσε-Έροκσπορ 94-72: Ξέσπασε και πήρε προβάδισμα
Η Φενέρ έψαχνε την καλή εμφάνιση και τη νίκη στην πρεμιέρα των τουρκικών Playoffs μετά τον αποκλεισμό στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague από τον Ολυμπιακό.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το ευρωπαϊκό της στέμμα και πλέον έχει στρέψει ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον της εντός των τουρκικών συνόρων.
Στην πρεμιέρα των Playoffs δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει με άνεση της Έροκσπορ και να ανοίξει το σκορ (1-0) στην μεταξύ τους σειρά.
Ο Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ ήταν ο καλύτερος του παρκέ έχοντας 19 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Μαχμούτογλου (13π., 3/6τρ.), Γιάντουνεν (11π.), Μπιτίμ (11π.) και Χολ (10π.).
Τα δεκάλεπτα: 28-19, 45-32, 66-49, 94-72.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Φενέρμπαχτσε: «Απαράδεκτη η κατάσταση στο Final Four, απαιτούμε εξηγήσεις από τη EuroLeague»
- Παπαδογιάννης για το χαμό με τα εισιτήρια: «Τι είναι 25.000 άτομα σε γήπεδο που χωράει 20.000;»
- Εξαπέλυσε νέα επίθεση η Φενέρ στη Euroleague: «Νύχτα ντροπής, περίπου 5.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο»