Η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να συνέλθει από την αποτυχία στο Final Four της Αθήνας και έκανε εύκολα το 1-0 στο ματς των Playoffs κόντρα στην Έροκσπορ με 94-72.

Η Φενέρ έψαχνε την καλή εμφάνιση και τη νίκη στην πρεμιέρα των τουρκικών Playoffs μετά τον αποκλεισμό στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague από τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το ευρωπαϊκό της στέμμα και πλέον έχει στρέψει ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον της εντός των τουρκικών συνόρων.

Στην πρεμιέρα των Playoffs δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει με άνεση της Έροκσπορ και να ανοίξει το σκορ (1-0) στην μεταξύ τους σειρά.

Ο Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ ήταν ο καλύτερος του παρκέ έχοντας 19 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Μαχμούτογλου (13π., 3/6τρ.), Γιάντουνεν (11π.), Μπιτίμ (11π.) και Χολ (10π.).

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 45-32, 66-49, 94-72.