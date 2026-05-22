Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης: Φρεσκάδα εναντίον εμπειρίας

Ισπανικός εμφύλιος θα είναι ο δεύτερος χρονικά ημιτελικός του Final Four, μεταξύ της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Δημήτρης Κατσιώνης (Hoopfellas) αναλύει τον τρόπο παιχνιδιού των δύο ομάδων.

Την ώρα που η Βαλένθια με το άκρως θεαματικό παιχνίδι της γινόταν το πρώτο θέμα συζήτησης στην ευρωπαϊκή μπασκετική κοινότητα, η περπατημένη Ρεάλ έκανε τη δουλειά χωρίς να εντυπωσιάζει. Πλέον οι δυο τους θα συναντηθούν σε έναν μεγάλο ημιτελικό στο F4 της Αθήνας, όπου όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά.

H Ρεάλ έχει σπάσει τον κωδικό της φετινής Βαλένθια. Το μέγεθος είναι η απάντηση στην ταχυδύναμη του συνόλου του κόουτς Μαρτίνεθ και με αυτό ως σταθερά σε τακτικό επίπεδο, η ομάδα της Μαδρίτης έχει καταφέρει να επικρατήσει στις πέντε από τις έξι μεταξύ τους αναμετρήσεις. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο έχει διαβάσει πολύ σωστά τις αδυναμίες στο παιχνίδι των “νυχτερίδων” και εμφανίζεται έτοιμος κάθε φορά απέναντι τους ώστε να φέρει το ματς στα μέτρα της “Βασίλισσας”.

Σε αυτήν την κατεύθυνση ο Ιταλός προπονητής:

- Χρησιμοποίησε ως αφετηρία διπλά σκριν στην αδύνατη πλευρά για τον εκάστοτε δημιουργό του (ο οποίος στην αρχική διάταξη ξεκινάει off-ball) ώστε να εκμεταλλευτεί το μειονέκτημα επικοινωνίας που παρατηρείται και να τον βαλει με πλεονέκτημα στον άξονα.

-Ενεργοποίησε Match-up ζώνες (2-3) διασφαλίζοντας καλύτερη συνθήκη για το αμυντικό ριμπάουντ (η Βαλένθια έγραψε το εξαιρετικό 34.9 σε όρους OREB% φέτος), παίρνοντας τις στατικές εκτελέσεις και οδηγώντας τους παίχτες του Μαρτίνεθ στην “καρδιά” της ρακέτας.

- Χτύπησε κυνικά την αδυναμία της άμυνας της Βαλένθια στο να ελέγξει “κοψίματα” μακριά από τη μπάλα, χρησιμοποιώντας τον Λάιλς ως σκρίνερ ώστε να πάρει τη μπάλα σε Short Roll καταστάσεις και να σημαδέψει τον cutter της τελικής γραμμής. Αυτό δούλεψε υποδειγματικά και σε συνέχεια.

Πλέον η πραγματικότητα είναι διαφορετική για τη “Βασίλισσα”. Η απουσία του “θηρίου” Ταβάρες και ο τραυματισμός του Άλεξ Λεν (Νο1 σε BLK% στη φετινή Ευρωλίγκα) δημιουργούν μια καινούργια συνθήκη που απαιτεί προσαρμογές. Είναι δεδομένο πως ο Σκαριόλο θα χαμηλώσει σε επίπεδο σχημάτων και θα επιδιώξει να γίνει πιο επιθετικός στην άμυνα επάνω στη μπάλα με τη χρησιμοποίηση του Γκαρούμπα στο “5”. Σημειώστε ότι ένα βασικό πρόβλημα για τους “πορτοκαλί” πηγάζει από το μέγεθος και τον δυναμισμό της γραμμής φόργουορντ της Ρεάλ. Ντεκ, Χεζόνια, Οκόκε και Λάιλς δίνουν πλεονέκτημα στους Μαδριλένους στο μισό γήπεδο για αυτό και είναι κομβικό για τη Βαλένθια να τρέξει από το ξεκίνημα.

Η ομάδα του Μαρτίνεθ θα επιδιώξει να επιβάλλει τα “θέλω” της πατώντας στα νέα δεδομένα. Ο γρήγορος ρυθμός και η προσπάθεια για up-tempo παιχνίδι θα αποτελούσε ούτως ή αλλως τη βάση στο πλάνο της. Πλέον όμως υπάρχουν οι προδιαγραφές ώστε οι “νυχτερίδες” να είναι πιο αποτελεσματικές στο μισό γήπεδο. Ο Ζαν Μοντέρο και οι στατικές εκτελέσεις θα είναι τα βαριά χαρτιά της επίθεσης των “νυχτερίδων” στον μεγάλο ημιτελικό.

Πιο συγκεκριμένα, η αρκετά συμπαγής άμυνα των Μαδριλένων φέτος, υστερεί σε δύο μόνο τομείς: Την αναχαίτιση του Pick & Roll χειριστή (επιτρέπει 0.929, Νο16 στη λίγκα) και των εκτελέσεων από θέση (Spot ups) όπου η Ρεάλ έχει παθητικό 1.074 πόντους/κατοχή (Νο13). Εδώ σημειώστε ότι αυτοί οι δύο τομείς, αποτελούν τους πυλώνες στην επίθεση της Βαλένθια. Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι το ποσοστό των “νυχτερίδων” στα περιφερειακά σουτ θα είναι κομβικό στη διαμόρφωση του πλαισίου χώρων αλλά και συνολικά στην έκβαση του παιχνιδιού.

Οι πιθανότητες στον δεύτερο φετινό ημιτελικό του F4 λοιπόν μοιάζουν μοιρασμένες. Η Ρεάλ έχει σαφώς μεγαλύτερη εμπειρία από τέτοια παιχνίδια. Κανείς δεν ξέρει πως θα λειτουργήσει η Βαλένθια υπό το εκτυφλωτικό φως των προβολέων σε ένα F4. Από την άλλη όμως η ομάδα του Μαρτίνεθ, βρίσκεται σε καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό. Η απουσία του Ταβάρες αλλάζει τις ισορροπίες και φέρνει την αναμέτρηση πιο κοντά στα μέτρα της παρέας του Μοντέρο.Η Ρεάλ έχει τεράστια ατομική ποιότητα και προσωπικότητες ενώ η Βαλένθια έχει τη φρεσκάδα και ένα σύνολο πιο δουλεμένο σε επίπεδο λεπτομερειών.

