«Εξετάζει τον Μπόνγκα η Μπαρτσελόνα»
Την περίπτωση του Άιζακ Μπόνγκα εξετάζει η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η «mundodeportivo».
Συγκεκριμένα ο ισπανικός σύλλογος, έχει ήδη αρχίσει τον σχεδιασμό, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Γερμανό φόργουορντ να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της ομάδας.
Εφόσον δεν έγινε η συμφωνία με τον Άλφα Ντιάλο, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ντουμπάι, οι «Μπλαουγκράνα», στρέφουν την προσοχή τους στην περίπτωση του Μπόνγκα, ωστόσο τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα.
Ο παίκτης της Παρτίζαν δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με την ομάδα του Βελιγραδίου με τη ρήτρα του να είναι στα 700.000. Η Μπαρτσελόνα φαίνεται διατεθειμένη να πληρώσει το ποσό, όμως ο Γερμανός απασχολεί και το NBA.
Σημειώνεται πως το NBA out κυμαίνεται στα 850.000 και αναμένεται η απόφαση του Μπόνγκα, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το... τοπίο σχετικά με το μέλλον του.
Ο Μπόνγκα τη φετινή χρονιά στη EuroLeague, είχε μ.ο 9.9 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα.
🚨 𝗡𝗼𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮𝗠𝗗— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 20, 2026
🔵🔴 Perdido Alpha Diallo, el plan B del Barça es Isaac Bonga
