Οι Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς θα συνεχίζουν να παίζουν στη Φενέρ και τη νέα σεζόν.

Το στέλεχος της διοίκησης των Τούρκων, Τσεμ Τσιρίτσι δεν στάθηκε μόνο στον αριθμό των φιλάθλων της Φενέρ που θα βρεθούν στο Telekom Center Athens για το Final Four ( περίπου 4.000-4.500 οπαδοί).

Έβγαλε είδηση και για κομβικούς παίκτες της ομάδας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο Sports Digitale, οι Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς θα παίζουν στη Φενέρ και τη νέα σεζόν.

«Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ το λάτρεψε εδώ πέρα. Θα συνεχίσει μαζί μας και την επόμενη σεζόν», είπε για τον πρώην παίκτη των Λέικερς.

Για τον Μπιμπέροβιτς τόνισε: «Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο από το NBA. Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον για τον Ταρίκ, αλλά είναι παίκτης μας και θα συνεχίσει να μένει μαζί μας».

