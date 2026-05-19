Για κόσμο που θα ανέρχεται στους 4.000 με 4.500 κάνει λόγο το στέλεχος της Φενέρμπαχτσε Τσεμ Τσιρίτσι, όσον αφορά την παρουσία στο Final Four.

Δυναμική παρουσία αναμένεται να έχει στις εξέδρες του Telekom Center Athens για το Final Four της Euroleague η Φενέρμπαχτσε. Φαίνεται πως οι Τούρκοι θα έχουν τον δεύτερο μεγαλύτερο πυρήνα οπαδών μετά τον Ολυμπιακό, δίνοντας το δικό τους χρώμα στους αγώνες της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα αναμετρηθεί στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό (22/5, 18:00) και φιλοδοξεί να υπερασπιστεί τον τίτλο της, δείχνοντας το καλύτερο δυνατό πρόσωπο.

Μιλώντας για τη διοργάνωση και την παρουσία του κόσμου της Φενέρμπαχτσε, το στέλεχος της διοίκησης των Τούρκων, Τσεμ Τσιρίτσι εμφανίστηκε αισιόδοξος πως υπολογίζονται να βρεθούν στο Telekom Center Athens περίπου 4.000-4.500 οπαδοί.

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει ακόμα περισσότερα εισιτήρια ο κόσμος της Φενέρμπαχτσε και δεδομένα πολλά θα εξαρτηθούν με το αποτέλεσμα του ημιτελικού κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Πάντως, οι Τούρκοι κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο τους που θέλει να βρεθεί στο T-Center για να παρακολουθήσει το Final Four της Euroleague.

