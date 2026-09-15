Ο αθλητικός διευθυντής της Βαλένθια στάθηκε στο «μπάσιμο» των «αιωνίων» και των εύπορων ομάδων, εξηγώντας ότι οι ρήτρες στα συμβόλαια πρέπει να είναι πολύ μεγάλες.

Όπως φαίνεται το «πάθημα» του καλοκαιριού θα γίνει... μάθημα από εδώ και στο εξής στην Βαλένθια βάσει των όσων ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Λουίς Αρμπαλέχο.

Η ισπανική ομάδα αποψιλώθηκε κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού καθώς έχασε τον προπονητή της, Πέδρο Μαρτίνεθ με ένα εκατομμύριο ευρώ στη Ρεάλ, τους Μοντέρο και Μπάντιο οι οποίοι κατέληξαν σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα με ρήτρες που έφταναν τις 500.000 ευρώ και το 1.5 εκατομμύριο ευρώ, όπως επίσης και τον Πραντίγια ο οποίος μετακόμισε στη Ρεάλ έναντι ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Αν και για το μπάσκετ τα συγκεκριμένα νούμερα είναι... υψηλά, ο αθλητικός διευθυντής της Βαλένθια υποστήριξε ότι είναι ποσά τα οποία μπορούν να πληρωθούν από τους «αιώνιους» ή τις Ντουμπάι και Χάποελ και γι 'αυτόν τον λόγο εξήγησε ότι οι ρήτρες θα πρέπει να φτάνουν τα πέντε και τα έξι εκατομμύρια ευρώ.

«Υπάρχουν ρήτρες που ίσως δεν λειτουργούν αποτρεπτικά για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού ή τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ ή της Ντουμπάι, οι οποίοι πληρώνουν τα ποσά που βλέπουμε» είπε ο ο Λουίς Αρμπαλέχο όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η «Marca» και συνέχισε:

«Στο μπάσκετ, οι ρήτρες, όσο υψηλές κι αν είναι, δεν λειτουργούν πλέον αποτρεπτικά. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσουμε. Παλαιότερα, ένα εκατομμύριο ήταν μεγάλο ποσό· τώρα το "πολύ" μπορεί να είναι πέντε ή έξι εκατομμύρια, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί και να πληρωθούν».