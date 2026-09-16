Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των ομάδων σχετικά με τη διεξαγωγή του Super Cup στη Ρόδο λόγω των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο νησί.

Τόσο η ΑΕΚ, όσο και ο Παναθηναϊκός που ταξίδεψαν στη Ρόδο για το δεύτερο φιλικό τουρνουά προ ολίγων ημερών εμφάνισαν πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τάξεις των ομάδων δεδομένου ότι το διήμερο 26-27/9 ακολουθεί το Super Cup Ελλάδας στο «σμαραγδένιο» νησί.

Η αλλαγή έδρας, βέβαια, σε μία τέτοια περίπτωση αποτελεί πολύ δύσκολο εγχείρημα δεδομένης της χρονικής στιγμής, καθώς βρισκόμαστε μόλις δέκα μέρες πριν τη διεξαγωγή του τουρνουά με την κατάσταση να μένει να ξεκαθαριστεί τις επόμενες μέρες.

Το πρόγραμμα

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (26/9)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (26/9)

Μικρός τελικός (27/9)

Τελικός (27/9)