Σε επιχείρηση υψίστης ασφαλείας εξελίσσεται το Final Four στην Αθήνα, με την ΕΛ.ΑΣ. να θέτει σε εφαρμογή πρωτοφανή μέτρα επιτήρησης γύρω από το T-Center, με ζώνες ελέγχου, συνοδείες αποστολών, δυνάμεις Κ9, drones και αυστηρούς ελέγχους σε οπαδούς και κατοίκους των γύρω περιοχών.

Όλα στην Αθήνα κινούνται σε ρυθμούς... Final Four της EuroLeague, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens το τριήμερο 22-24 Μαΐου, με τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια να διεκδικούν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία ενόψει της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με τις αρχές να έχουν ήδη καταρτίσει ένα εκτεταμένο σχέδιο επιτήρησης και ελέγχου, αντίστοιχο εκείνου που εφαρμόστηκε στον τελικό του UEFA Conference League το 2024 στη Φιλαδέλφεια.

Το T-Center αναμένεται να μετατραπεί σε πραγματικό «φρούριο», καθώς θα δημιουργηθούν τέσσερις έως πέντε διαφορετικές ζώνες ελέγχου περιμετρικά του σταδίου. Η πρόσβαση θα γίνεται μόνο μετά από διαδοχικούς ελέγχους, ενώ στην ευρύτερη περιοχή δεν θα μπορεί να κινείται κανείς χωρίς ταυτότητα ή επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Την ίδια στιγμή, ειδικές αστυνομικές δυνάμεις θα είναι αποκλειστικά επιφορτισμένες με τη συνοδεία των τεσσάρων ομάδων καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα. Παράλληλα, στα ξενοδοχεία όπου θα διαμένουν οι αποστολές θα υπάρχουν στατικές αστυνομικές δυνάμεις σε 24ωρη βάση.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., έχουν ήδη εκπονηθεί ειδικά πλάνα μετακίνησης για κάθε αποστολή, με προκαθορισμένες διαδρομές προς το γήπεδο και τους υπόλοιπους χώρους μετακίνησης των ομάδων. Αντίστοιχα, ειδικοί χάρτες και οδηγίες προετοιμάζονται και για τους φιλάθλους των τεσσάρων ομάδων και τη μετακίνησή τους.

Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων καταστολής, μονάδων Κ9, αλλά και τη χρήση όλων των διαθέσιμων επίγειων και εναέριων μέσων επιτήρησης, ενώ και σύγχρονα τεχνικά μέσα θα βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία για την παρακολούθηση της κατάστασης γύρω από το T-Center και στις βασικές διαδρομές μετακίνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών γύρω από το στάδιο, όπως η Καλογρέζα, το Μαρούσι και το Ηράκλειο, καθώς αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αποκλεισμοί δρόμων και αυξημένοι έλεγχοι κατά τη διάρκεια των ημερών του Final Four. Στόχος των Αρχών είναι η ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η αποφυγή επεισοδίων και η ασφαλής μετακίνηση χιλιάδων φιλάθλων που θα βρεθούν στην Αθήνα για το κορυφαίο μπασκετικό ραντεβού της Ευρώπης.

