Οι ημερομηνίες που θα αγωνιστούν ο Ολυμπιακός και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, όπου θα δώσουν 8 αγώνες.

Ο ΟΦΗ «ζευγάρωσε» τις νίκες του στα Play Offs κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας και κλείδωσε τη θέση του στη League Phase του Europa League. To ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχει διπλή εκπροσώπηση στη διοργάνωση, καθώς σε αυτή θα αγωνιστεί και ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό του από τη Ναϊμέγκεν.

Οι δυο ομάδες θα δώσουν 8 παιχνίδια στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA και θα διεκδικήσουν την πρόκριση τους στα νοκ άουτ. Οι πρώτες 8 ομάδες της βαθμολογίας θα προκριθούν απευθείας στους «16» και αυτές που θα τερματίσουν στο 9-24 θα πάνε στα Play Offs.

H πρεμιέρα θα γίνει το διήμερο 16-17 Αυγούστου και η αυλαία θα πέσει στις 28 Ιανουαρίου. Το πλήρες πρόγραμμα θα γίνει γνωστό είτε αργά το απόγευμα του Σαββάτου είτε την Κυριακή.

Το καλεντάρι της League Phase του Europa League