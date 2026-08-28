Παγκόσμια ρεκόρ ο Ντος Σάντος στα 400μ. εμπ. και η Ράσελ στα 100μ. εμπ. στη Ζυρίχη

Ο Άλισον ντος Σάντος στα 400μ. εμπ. και η Μασάι Ράσελ στα 100μ. εμπ. πέτυχαν παγκόσμια ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης.

Το Diamond League της Ζυρίχης εξελίχθηκε στον κορυφαίο αγώνα της χρονιάς κι ένας από τους καλύτερους των τελευταίων ετών, με την επίτευξη των δύο παγκοσμίων ρεκόρ να είναι τα highlight της βραδιάς στο Letzigrund Stadium.

Το πρώτο χρονικά παγκόσμιο ρεκόρ ήρθε στα 400μ. εμπ. ανδρών, στην κούρσα που έτρεξε ο νέος και ο πρώην κάτοχος. Ο Άλισον ντος Σάντος έκανε την κούρσα της ζωής του, με τον 26χρονο Βραζιλιάνο να σταματά το χρονόμετρο στα 45.80!

Ο Ντος Σάντος κατέρριψε τα 45.94 που είχε σημειώσει ο Κάρστεν Βάρχολμ στις 3/8/2021 στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο.

Ο Νορβηγός πήρε τη 2η θέση στη Ζυρίχη με 46.69 και με έκφραση σοκ, έβλεπε τον Ντος Σάντος να πανηγυρίζει το παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Βραζιλιάνος είχε ρεκόρ στα 46.29, που του είχε χαρίσει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2022 στο Όρεγκον.

Η Ράσελ με 12.09 ιστορικό ρεκόρ στα 100μ. εμπ.

Το ίδιο σενάριο εκτυλίχθηκε λίγο αργότερα στα 100μ. εμπ. γυναικών, με τη Μασάι Ράσελ να νικά την Τόμπι Αμουζάν και να παίρνει από το Νιγηριανή το παγκόσμιο ρεκόρ με το απίθανο 12.09!

Η 26χρονη ολυμπιονίκης του Παρισιού, στις 23 Μάη με 12.14 είχε απειλήσει το παγκόσμιο ρεκόρ των 12.12, που είχε πετύχει η Αμουζάν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Όρεγκον το 2022 (24/7). Και όχι απλά το κατέρριψε, αλλά η Ράσελ έγινε η πρώτη αθλήτρια που κατέβηκε τα 12.10.

Η Βέρο κατέβηκε στο 1:53.70, η Μπολ στο Νο.9 όλων των εποχών

Απίθανο ήταν και το 800άρι των γυναικών. Η Όντρεϊ Βερό κατέβασε το ρεκόρ της στο 1:53.70, από το 1:53.80 που είχε σημειώσει στις 28 Ιουνίου στο Παρίσι, παρέμεινε όμως στο Νο.3 όλων των εποχών, πίσω από τη Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα (1:53.28) και την Νεντέζντα Ολιζαρένκο (1:53.43).

Κι όσο η Ελβετίδα τρέχει σε τέτοιους ρυθμούς, τραβά και την πρωτάρα Φέμκε Μπολ: Η Ολλανδέζα από το 1:55.41 της Λωζάνης, κατέβηκε στο 1:54.71 στη Ζυρίχη και πλέον φιγουράρει στο Νο.9 όλων των εποχών!