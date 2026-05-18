Το Telekom Center Athens θα φιλοξενήσει το φετινό Final Four της EuroLeague και η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τη σειρά των μέτρων για τη διοργάνωση που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Ευρώπης.

Το Final Four της EuroLeague θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens το τριήμερο 22-24 Μαΐου, με τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια να διεκδικούν τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Με δεδομένο ότι η διοργάνωση της Αθήνας αποτελεί αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι θα λάβει αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας για την ομαλή διεξαγωγή του Final Four.

Η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι εκπονήθηκε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Ενόψει της διεξαγωγής των αγώνων του Final Four της Euroleague, που θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 24 Μαΐου 2026 στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. TELECOM CENTER ATHENS, η Ελληνική Αστυνομία θα λάβει αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας.

Με δεδομένο ότι η διοργάνωση αποτελεί αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και ιδιαίτερης σημασίας για την Αθήνα και τη χώρα μας, η ασφαλής και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των φιλάθλων, των αποστολών, των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς και η οργανωμένη μετακίνησή τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα.

Για τον σκοπό αυτό, εκπονήθηκε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του σταδίου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ο.Α.Κ.Α. και στους βασικούς οδικούς άξονες.

Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εισέρχονται στον χώρο επικίνδυνα ή άλλα απαγορευμένα αντικείμενα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ασφαλείας αθλητικών διοργανώσεων.

Η Ελληνική Αστυνομία καθιστά σαφές ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, πρόκλησης επεισοδίων, κατοχής ή χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων, φθορών ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης συμπεριφοράς που δύναται να διαταράξει τη δημόσια τάξη και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διοργάνωσης. Οι αστυνομικές δυνάμεις θα ενεργούν άμεσα, συντονισμένα και με επιχειρησιακή ετοιμότητα σε κάθε σχετικό περιστατικό».

