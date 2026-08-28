Κόντης: «Ο ΟΦΗ μεγαλώνει από μεγάλες νίκες, εμφάνιση που ζηλεύεις να την βλέπεις»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη δεύτερη νίκη του ΟΦΗ επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο ΟΦΗ ζευγάρωσε τις νίκες του επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Phase του Europa League. Ο προπονητής των Κυπελλούχων, Χρήστος Κόντης, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στη σημασία των μεγάλων νικών για το κλαμπ, ενώ έβγαλε το... καπέλο στους παίκτες του για τη σπουδαία εμφάνιση τους.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Κάναμε μία εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις. Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Κερδίσαμε 0-2 και θα μπορούσαμε κι άλλα γκολ. Είναι μία φανταστική βραδιά! Δεν παίρνω ποτέ μία απόφαση εν ψυχρώ στο ματς, μιλάω με τους συνεργάτες μου και προσπαθούμε για το καλύτερο.

Όλα τα παιδιά είναι μία γροθιά, είτε παίζουν είτε όχι. Είναι μία παρέα που βγάζει ωραία πράγματα. Χτίζουμε σε αυτό που έχουμε, οι παίκτες είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Εχουν όρεξη, διάθεση και πολλά πράγματα. Τώρα έχουν και μεγαλύτερη ευθύνη. Ο ΟΦΗ μεγαλώνει και σε κάθε ματς θα πρέπει να τα δίνουν όλα.

Δεν κινδυνέψαμε από τον τρόπο που έπαιξε η ΤΣΣΚΑ. Είναι πολύ όμορφο παιδιά από τις ακαδημίες να βάζουν ευρωπαϊκό γκολ. Είναι μεγάλη η χαρά για τον Θεοδοσουλάκη, είναι η μεγάλη η χαρά των ανθρώπων στις Ακαδημίες και είναι μεγάλη η χαρά των Κρητικών.

Ο κόσμος μας βοήθησε, έδωσε τη φωνή του, μας στήριξε και αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο ΟΦΗ μεγαλώνει από μεγάλες νίκες, από κύπελλα και μεγάλες προκρίσεις. Αυτά τα παιδιά είναι εδώ και θέλουν να μεγαλώσουν αυτή την ομάδα, φορώντας ευρωπαϊκό κοστούμι. Τους είπα ότι πρέπει να κερδίσουμε και στη Σόφια, αυτό είναι που σε κάνει μεγάλη ομάδα».