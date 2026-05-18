Βαλένθια: Δεν έχουν πιστέψει ακόμα οι Ισπανοί ότι βρίσκονται στο Final Four
Αν μη τι άλλο αποτέλεσε έκπληξη η πρόκριση της Βαλένθια στο Final Four απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο μετά το 0-2 των «πρασίνων» αλλά μπόρεσε να απαντήσει με reverse sweep και με 3-2 να «τσεκάρει» εισιτήριο για την Αθήνα.
Λίγα 24ωρα πριν από το τζάμπολ του Final Four, η διοργανώτρια αρχή της Euroleague προχώρησε σ' ένα ποστάρισμα στο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επισήμως εβδομάδα Final Fοur».
Η Βαλένθια έκανε retweet την εν λόγω ανάρτηση και θέλοντας να εκφράσει το πόσο πολύ... περίεργη είναι η κατάσταση που ζουν, έγραψε από τη πλευρά της: «Και πόσο περίεργο φαίνεται να κάνεις retweet αυτό;»
¿Y lo raro que se hace retuitear esto? 🧡🧡🧡 https://t.co/o3RPuilvgL— Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 18, 2026
