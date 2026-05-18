Οι παίκτες του Ολυμπιακού σχολίασαν με μία λέξη το Final Four, με τις απαντήσεις να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο οι παίκτες απαντούν στην ερώτηση Ποια είναι η πρώτη λέξη που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε «Final Four 2026 Athens», με τις απαντήσεις των Ερυθρολεύκων να ποικίλουν.

«Δόξα», «Ευκαιρία», «κίνητρο», «Ολυμπιακός» και πολλές ακόμη απαντήσεις έδωσαν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, οι οποίοι είναι πλέον σε εβδομάδα Final Four.

Αναλυτικά, οι απαντήσεις των παικτών του Ολυμπιακού:

Νετζήπογλου: «Hustle»

Φαλ: «Γιορτή»

Πίτερς: «Ξεχωριστό»

Μπουρνελές: «Τέταρτο»

Γουόρντ: «Γουάου»

Χολ: «Τρομερό»

Μόρις: «Φαινόμενο»

Λαρεντζάκης: «Αθήνα, Glass Floor»

Ντόρσεϊ: «Ευκαιρία»

Φουρνιέ: «Φενέρμπαχτσε»

Νιλικίνα: «Νίκη»

ΜακΚίσικ: «Τρομερό»

Γουόκαπ: «Ευκαιρία»

Μιλουτίνοβ: «Δόξα»

Βεζένκοβ: «Αθήνα»

Παπανικολάου: «Κίνητρο»

Τζόουνς: «Ολυμπιακός»

«Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

