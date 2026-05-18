Ο Γιαμ Μαντάρ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Χάποελ Τελ Αβίβ αφού φέρεται να έχει συμφωνήσει με το Πανεπιστήμιο LSU με συμβόλαιο που μπορεί να φτάσει τα 5 εκατομμυρια δολάρια ανά σεζόν!

Ο Γιαμ Μαντάρ δεν κατάφερε να βρει χρόνο και ρόλο στο rotation της Χάποελ Τελ Αβίβ και, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport, ο 25χρονος πόιντ γκαρντ αποχωρεί από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αφού φέρεται να έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στο Πανεπιστήμιο LSU.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τις τελευταίες ημέρες είχε γίνει λόγος για επαφές του Ισραηλινού γκαρντ με το NCAA και το πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα, ακόμη και για πιθανό συμβόλαιο που θα μπορούσε να φτάσει τα πέντε εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν, με τη συμφωνία πλέον να θεωρείται κλεισμένη!

Καθώς πρόσφατα έκλεισε τα 25 του χρόνια, θα χρειαστεί ειδική έγκριση από το NCAA, προκειμένου να μπορέσει να αγωνιστεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Ο Μαντάρ μέτρησε φέτος 3.1 πόντους, 1.4 ασίστ και 1.1 ριμπάουντ σε 16 συμμετοχές με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη EuroLeague όπου έφτασε ως τα προημιτελικά της διοργάνωσης και αποκλείστηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

