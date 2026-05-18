Η Μπαρτσελόνα δεν έχει στη λίστα της μόνο τον Ίμπον Ναβάρο εάν αποχωρήσει ο Τσάβι Πασκουάλ αλλά και τον Βασίλη Σπανούλη!

Την ώρα που η φημολογία για πιθανή μετακόμιση του Τσάβι Πασκουάλ στην Ντουμπάι BC την επόμενη σεζόν ολοένα και φουντώνει, η Μπαρτσελόνα φέρεται να εξετάζει λύσεις για πιθανούς αντικαταστές του. Αν και ο ίδιος ο Πασκουάλ έκανε λόγο για «ανεξέλεγκτες φήμες» παραπέμποντας στο τέλος της χρονιάς.

Σύμφωνα με το «encestando» το όνομα που βρέθηκε πρώτο στη λίστα των «μπλαουγκράνα» είναι αυτό του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είχε αποχωρήσει μεσούσης της σεζόν από τη Μονακό. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας φέρεται να είναι ψηλά στη λίστα της Μπαρτσελόνα μαζί με τον Ίμπον Ναβάρο ωστόσο τα πάντα θα δρομολογηθούν εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχει και... φωτιά στον καπνό των φημών για τον Πασκουάλ.

«Σε πρώτο πλάνο εμφανίζονται δύο επιλογές. Η πρώτη είναι η απόκτηση ενός μεγάλου και ευρέως αναγνωρισμένου ονόματος, με τον Βασίλη Σπανούλη να ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το προφίλ. Η δεύτερη είναι η επιλογή ενός προπονητή με λιγότερη λάμψη αλλά υψηλή κατάρτιση, όπου ξεχωρίζει το όνομα του Ίμπον Ναβάρο. Για τον τελευταίο είχαν ήδη διαρρεύσει επαφές, όχι όμως διαπραγματεύσει, την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, μετά την έντονη συζήτηση και αντιδράσεις που προκάλεσε η πιθανή υποψηφιότητά του, το όνομά του θεωρείται πλέον μάλλον «καμένο».

Ο Σπανούλης υπήρξε θρύλος ως παίκτης και κατάφερε την περασμένη σεζόν να οδηγήσει τη Μονακό στον τελικό της Euroleague. Στη συνέχεια όμως, φέτος, συμφώνησε τον Μάρτιο στην αποχώρησή του από τον σύλλογο του Πριγκιπάτου, λόγω των συνεχών καθυστερήσεων στις πληρωμές προς τους παίκτες και της αβεβαιότητας γύρω από το αν το ρόστερ θα προχωρούσε ακόμη και σε απεργία ή αποχωρήσεις» ανέφερε μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.