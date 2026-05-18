Αβέβαιο χαρακτηρίζεται το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «ανεξέλεγκτες φήμες».

Το όνομα του Τσάβι Πασκουάλ έχει βρεθεί τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθώς η φημολογία για πιθανή αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα και επικείμενη συμφωνία του με την Ντουμπάι δίνει και παίρνει.

Εντός των καταλανικών τειχών εκφράζεται βεβαιότητα ότι ο έμπειρος προπονητής θα παραμείνει στον πάγκο των «μπλαουγκράνα» με τον ίδιο να παίρνει θέση και να χαρακτηρίζει «ανεξέλεγκτες» τις φήμες για «διαζύγιο» με την Μπαρτσελόνα. Παρόλα αυτά παρέπεμψε τους πάντες στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν.

«Αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα, προσπαθώντας να την βάλω στην καλύτερη δυνατή θέση εν όψει των playoffs της ACB. Μετά θα παίξουμε εκεί και θα επικεντρωθώ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό είναι όλο» είπε αρχικά ο Πασκουάλ και συνέχισε:

«Αν υπάρχει κάτι να πούμε, θα το συζητήσουμε στο τέλος της σεζόν. Δεν μπορώ να ελέγξω τις φήμες, είναι ανεξέλεγκτες. Έχουν γίνει τόσες πολλές συζητήσεις από τότε που ήρθα – μεταγραφές, αλλαγές. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Προς το παρόν είμαι συγκεντρωμένος σε αυτή τη σεζόν και θα δούμε τι θα συμβεί».