Η Μανταλόνα επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 101-87 , έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νίκολας Λαπροβίτολας και κατέκτησε το Σούπερκοπα Ισπανίας!

Έχοντας σε... μυθικό βράδυ τον Νίκολας Λαπροβίτολα, η Μπανταλόνα... ξέρανε την Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 101-87 και κατέκτησε το Σούπερκόπα Ισπανίας.

Ο 36χρονος γκαρντ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους(1/2 δίποντα, 9/13 τρίποντα, (2/2 βολές)... πληγώνοντας την πρώην ομάδα του, και χάρισε στην Μπανταλόνα τον πρώτο της τίτλο, έπειτα από 18 χρόνια!

Η Μπανταλόνα ξεκίνησε εμφατικά την αναμέτρηση, έχοντας ως... οδηγό τον Νίκολας Λαπροβίτολα που τα... έσταζε έξω από τη γραμμή των 6.75, έχοντας 12 πόντους (4/5 τρίποντα) στο πρώτο δεκάλεπτο και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του (32-23, 10').

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, η Μπαρτσλεόνα είχε αντίδραση και μπόρεσε να... ψαλιδίσει τη διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο - 6 (52-46, 20'). Μετά την ανάπαυλα, αμφότερες ήταν κοντά στο σκορ με την Μπανταλόνα να μην χάνει το υπέρ της προωάδισμα, ενώ στην τέταρτη περίοδο, ο Λαπροβίτολα συνέχισε να... πληγώνει την πρώην ομάδα του.

Με το 8ο τρίποντό του (28π, 36')!, έδωσε διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα του (87-77), 04:27), πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

Το σύνολο του Σέκουλιτς επιχείρησε να γυρίσει το ματς και ο Πάρα έδωσε... ανάσα στην ομάδα του (91-84, 38'), έπειτα από εύστοχο σουτρ τριών πόντων. Ο Λαπροβίτολα όμως ήταν και πάλι εκεί! Έβαλε το 9ο τρίποντό του και έκανε το 94-84, δίνοντας προβάδισμα νίκης στον σύλλογό του.

Ο Εντιαγές έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα και με γρήγορο (8-0) η Μπανταλόνα... σφράγισε τη νίκη και το τρόπαιο!

Καλύτερος όλων, ο απίστευτος Νίκολας Λαπροβίτολας, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 31 πόντους (1/2 δίποντα, 9/13 τρίποντα, (2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ!

Για την Μπαρτσελόνα ξεχώρισε ο Πάρα που σταμάτησε τους 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 32-23, 52-46, 71-68, 101-87

Μπανταλόνα (Μιρέτ): Κραγκ 4 (1 ριμπ.), Έλις 8 (2/7 τριπ.), Ντιαγέ 14 (2/3 τριπ., 3 ριμπ., 2 ασίστ), Ρούμπιο 10 (2 ριμπ., 8 ασίστ), Λαπροβίτολα 31 (9/13 τριπ., 2 ριμπ., 7 ασίστ), Χάκανσον, Ρέγες 11 (3/5 τριπ., 4 ριμπ., 1 ασίστ), Σουλεϊμάνοβιτς 19 (9 ριμπ.), Τόρες, Νογκές, Μπιργκάντερ 2 (4 ριμπ.), Τσίθαμ 2 (5 ριμπ., 2 ασίστ).

Μπαρτσελόνα (Σέκουλιτς): Πάντερ 20 (2 ριμπ., 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Γκίμπσον, Μάρτιν 16 (5 ριμπ., 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο), Ουμούντε 2 (5 ριμπ., 1 ασίστ, 1 κόψιμο), Ρόμπινσον 8 (1 ριμπ., 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κόψιμο), Μπριζουέλα 6 (1 ριμπ., 1 ασίστ, 1 κλέψιμο), Νκαμούα 5 (3 ριμπ., 1 κλέψιμο), Νούνιες, Μπαλτσερόφσκι 3, Μινάγια, Νέμπο 3 (2 ριμπ., 1 ασίστ, 3 κλεψίματα), Πάρα 24 (2 ριμπ., 3 ασίστ, 1 κλέψιμο).

