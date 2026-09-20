Πάντερ: «Ο Λεσόρ είναι τρελός, τον αγαπώ - Μίλησα με τον Ομπράντοβιτς πριν μερικούς μήνες»

Ο Κέβιν Πάντερ μιλώντας στο «Mozzart Sport» σχολίασε τις δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ, ενώ αποκάλυψε πως συνεχίζει να έχει στενή επαφή τόσο με εκείνον όσο και με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Κέβιν Πάντερ έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, όπου μάλιστα ανέλαβε και το χρίσμα του αρχηγού. Ο άλλοτε σταρ της Παρτίζαν μίλησε στο «Mozzart Sport» μετά τη νίκη των Καταλανών επί της Βαλένθια στον ημιτελικό του ισπανικού Super Cup και αναφέρθηκε τόσο στη νέα του ομάδα όσο και στην απρόσμενη επιλογή να φορέσει το περιβραχιόνιο.

Η συζήτηση ξεκίνησε με τον Ματίας Λεσόρ και τη δήλωσή του πως, εφόσον κάποια στιγμή αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, θα ήθελε να επιστρέψει στην ομάδα του Βελιγραδίου. «Ο Ματίας είναι τρελός! Τον αγαπώ, πραγματικά τον αγαπώ», είπε χαρακτηριστικά ο Πάντερ, πριν ερωτηθεί αν θα μπορούσε και ο ίδιος να φανταστεί στο μέλλον μία επιστροφή στην Παρτίζαν. «Ακόμα δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ και δεν θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Είμαι εδώ, στην Μπαρτσελόνα, και θέλω να σέβομαι το μέρος στο οποίο βρίσκομαι. Αλλά, όπως είπα, ο Ματίας είναι υπέροχος», απάντησε.

Ο Αμερικανός με σερβικό διαβατήριο αποκάλυψε πως συνεχίζει να έχει συχνή επικοινωνία με τον Λεσόρ, ενώ έχει διατηρήσει επαφή και με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. «Με τον Ματίας μιλάω συνεχώς. Με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησα πριν από μερικούς μήνες. Όλοι έχουμε πραγματικά εξαιρετική σχέση και είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα βρεθούμε ξανά στο παρκέ», ανέφερε.

Για τον ρόλο του ως αρχηγός στην Μπαρτσελόνα είπε: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Όπως ακριβώς δεν το περίμενα και όταν ήμουν στην Παρτίζαν. Όμως, όπως είχα πει και τότε, είναι μεγάλη τιμή. Όταν ήρθαν και μου το πρότειναν, το συναίσθημα ήταν το ίδιο με αυτό που είχα στο Βελιγράδι. Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί σύλλογοι και ο καθένας έχει τον δικό του, μοναδικό τρόπο λειτουργίας. Δεν μου αρέσει να συγκρίνω προπονητές και περιβάλλοντα. Αποδέχομαι τα πράγματα όπως είναι και προχωράω. Καταλαβαίνω πολύ καλά πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του αρχηγού και τι σημαίνει να φοράς αυτό το σήμα».

Για την εικόνα της Μπαρτσελόνα: «Νιώθω πραγματικά πολύ καλά. Είναι δύσκολο να παίζεις τελικούς, αλλά ο βασικός μας στόχος αύριο είναι να φέρουμε το τρόπαιο στη Βαρκελώνη. Η Βαλένθια είναι μία καλή, δυνατή ομάδα της EuroLeague, η οποία αυτή τη στιγμή ενσωματώνει νέους παίκτες και ψάχνει τη φόρμα της. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε εμάς, αλλά έχουμε πολύ καλή χημεία από την αρχή και πιστεύω ότι αυτό ακριβώς μας βοήθησε να πάρουμε τη νίκη», ανέφερε. «Για μένα ήταν μόλις το δεύτερο παιχνίδι της σεζόν και ακόμη μπαίνω σε αγωνιστικό ρυθμό. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η EuroLeague και αυτό θα είναι μία νέα πρόκληση, αλλά αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας υπάρχει μόνο ο τελικός», κατέληξε.