Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Βαλένθια με 87-86 και πέρασε στον μεγάλο τελικό του Σούπερκοπα Ισπανίας.

Έπειτα από ένα ντέρμπι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Βαλένθια με 87-86 και πήρε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σούπερκοπα Ισπανίας.

Η ομάδα του Σέκουλιτς, είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο δεν μπόρεσε να ξεφύγει με μεγάλη διαφορά.

Στα τελευταία λεπτά το ματς ήταν ντέρμπι, με τους «Μπλαουγκράνα» να διατηρούν το προβάδισμα (81-84, 39') και με τον Κάμερον Τέιλορ να ευστοχεί σε τρεις βολές και να φέρνει το ματς στα ίσια.

Ο Ρόμπινσον με λέι απ, έβαλε ξανά μπροστά την Μπαρτσελόνα (84-86), με 24 δευτερόλεπτα να απομένουν και τον Σορτς να ισοφαρίζει (86-86), 11 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Πάντερ πήρε την ευθύνη για την τελευταία κατοχή της ομάδας του και κέρδισε φάουλ, ευστοχώντας στη μία βολή και με το τελικό 87-86, έδωσε τη νίκη στην Μπαρτσελόνα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές, ο Ρόμπινσον με 17 πόντους, ενώ στον αντίποδα, ξεχώρισε ο Τέιλορ με 23 πόντους και ο Σορτς με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει την Μπανταλόνα στον μεγάλο τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 40-43, 61-66, 86-87