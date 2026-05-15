Η Μπαρτσελόνα προχώρησε σε διάψευση των σεναρίων που θέλουν την ομάδα να αναζητάει νέο προπονητή αντί του Τσάβι Πασκουάλ.

Με σενάρια επιστημονικής φαντασίας χαρακτήρισε εμμέσως πλην σαφώς η Μπαρτσελόνα τα όσα γράφτηκαν για πιθανή αντικατάσταση του Τσάβι Πασκουάλ.

Συγκεκριμένα ισπανικό δημοσίευμα έκαναν λόγο για αντικατάσταση του Πασκουάλ με τον Ίμπον Ναβάρο ωστόσο οι Καταλανοί θέλησαν να βάλουν τέλος σε οποιοδήποτε τέτοιο σενάριο.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα

«Η Μπαρτσελόνα θέλει να διευκρινίσει, έπειτα από τις τελευταίες πληροφορίες που εμφανίστηκαν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, ότι εξετάζει αποκλειστικά και μόνο την περίπτωση του Τσάβι Πασκουάλ για να ηγηθεί του πρότζεκτ που επεξεργάζονται από κοινού.

Όπως είχε ήδη δηλώσει ο General Manager του τμήματος, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, στις 10 Απριλίου στο Μονακό, «δεν βλέπω μέλλον χωρίς τον Τσάβι Πασκουάλ».

Ο σύλλογος, επιπλέον, διαψεύδει κατηγορηματικά και απερίφραστα ότι έχει συναντηθεί με οποιονδήποτε άλλο προπονητή ενόψει του άμεσου μέλλοντος.»