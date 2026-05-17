Ο Τσάβι Πασκουάλ οδεύει προς Ντουμπάι BC όπως αναφέρει το Basketenews.

Δεν θα βρίσκεται τη νέα σεζόν στον πάγκο της Μπαρτσελόνα ο Τσάβι Πασκουάλ στη δεύτερη θητεία του. Όπως αναφέρει το Basketnews, η Ντουμπάι ΒC είναι κοντά στο να συμφωνήσει με τον Καταλανό προπονητή για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της.

Η Mundo Deportivo το Σάββατο είχε αναφέρει πως ο Πασκουάλ βρίσκεται στα πρόθυρα της αποχώρησης από την ομάδα λόγω της δυσαρέσκειάς του με τη διοίκηση των μπασκετικών δραστηριοτήτων του συλλόγου. Προσθέτοντας πως θα ασκήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης (300.000 ευρώ) και δεν θα μείνει τα υπόλοιπα δύο χρόνια του συμβολαίου του στη Μπάρτσα.

Πάντως τις προηγούμενες μέρες ο μάνατζερ του Πασκουάλ απάντησε στις φήμες για το μέλλον του, γράφοντας «Είναι ντροπή!». Ο Πασκουάλ έχει κατακτήσει μια φορά τη Euroleague με τη Μπάρτσα το 2010 κόντρα στον Ολυμπιακό στον τελικό.