Ο Άλβαρο Καρντένας αποχαιρέτησε το Περιστέρι, όπου αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός από τη Βαλένθια, πραγματοποιώντας μια σπουδαία χρονιά στη Stoiximan GBL και στο FIBA Europe Cup.

Ο Άλβαρο Καρντένας εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο Περιστέρι ως δανεικός από τη Βαλένθια και εξελίχθηκε σε μία από τις σταθερές της ομάδας των Δυτικών Προαστίων, η οποία τερμάτισε στην έκτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 14-10 και έφτασε έως τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, όπου αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ.

Ο δανεισμός του Καρντένας ολοκληρώθηκε και ο Ισπανός γκαρντ επιστρέφει στη Βαλένθια μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Game 2 των προημιτελικών, ενώ μένει να ξεκαθαρίσει το ενδεχόμενο να αγωνίζεται στους «πορτοκαλί» την επόμενη σεζόν, όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο general manager του συλλόγου, Ενρίκ Καρμπονέλ.

Ο ίδιος, πάντως, αποχαιρέτησε το Περιστέρι με ένα «ευχαριστώ», ανεβάζοντας σειρά φωτογραφιών με τους «κυανοκίτρινους». Ο Καρντένας μέτρησε φέτος 10.9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ σε 24 συμμετοχές στη Stoiximan GBL και 12.9 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ σε 13 αγώνες στο FIBA Europe Cup.

