Να παίξει ως Ολυμπιακός, για να χαμογελάσουν ζωντανοί και νεκροί για εκείνον…

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό που έκανε το χρέος του απέναντι στον Κολοσσό και πλέον πηγαίνει στο Final Four για να κάνει ζωντανούς και νεκρούς να χαμογελάσουν με την επιτυχία του...

Ο Ολυμπιακός έκανε το χρέος του. Έδειξε σεβασμό στον Κολοσσό, τον κέρδισε με άνεση και στα δύο ματς και πλέον όλα τα βλέμματα της ομάδας είναι στον μεγάλο στόχο. Το Final Four της Αθήνας.

Από το πρώτο λεπτό, μέχρι και το τελευταίο, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τα παιχνίδια με τον Κολοσσό σαν να παίζει ακόμα την σειρά απέναντι στην Μονακό. Από το πρώτο, μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξαν την απαιτούμενη σοβαρότητα, πήραν τις νίκες που ήθελαν και… συνεχίζουν τη ζωή τους.

Φυσικά από αυτά τα ματς υπάρχουν και κέρδη. Με μεγαλύτερο τον Άλεκ Πίτερς. Ο «Αλέκος» μέτρησε 15 πόντους στη σειρά με 66% στο τρίποντο, δείχνοντας πως είναι εκεί όποτε τον χρειαστεί η ομάδα του. Τα πεντάρια του Ολυμπιακού από πλευρά τους έδειξαν ξανά πως είναι μεγάλο όπλο για την ομάδα του Πειραιά, ενώ ακόμη και ο Μόρις έδειξε πως δεν είναι τυχαίος παίκτης (κάτι που γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς), έχοντας πολύπλευρη προσφορά στο παιχνίδι.

Βέβαια, το μεγαλύτερο κέρδος από όλα ήταν η ξεκούραση βασικών παικτών για τον Ολυμπιακό. Ο Εβάν Φουρνιέ είδε όλη την σειρά με πολιτικά, ο Σάσα Βεζένκοβ έμεινε εκτός για να αφήσει ακόμη πιο πίσω το πρόβλημα που είχε στο γαστροκνήμιο, ενώ οι Μιλουτίνοφ, Γουόκαπ και Χολ έπαιξαν σε έναν μόνο αγώνα, παίρνοντας πολύτιμες ανάσες.

Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Ο Ολυμπιακός, αρχής γενομένης από την Δευτέρα, θα ξεκινήσει δουλειά σε φουλ ρυθμούς, προκειμένου να είναι έτοιμος την Παρασκευή (22/5), όταν και θα κοντραριστεί με τη Φενέρμπαχτσε. Διότι τώρα έχει ραντεβού με την ιστορία του.

Δεν θα μπω στην διαδικασία να πω πως είναι κομβικό να το σηκώσει στην έδρα του αντιπάλου του. Δεν με απασχολεί ποτέ αυτό και όσοι με διαβάζετε, θα ξέρετε πως σπάνια καταπιάνομαι από κάτι που δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό.

Το κομβικό είναι να το σηκώσει. Δεν με ενδιαφέρει σε ποιον «ουρανό». Με ενδιαφέρει να είναι τα χέρια του Κώστα Παπανικολάου αυτά που θα σηκώσουν το βαρύτιμο τρόπαιο που τόσο έχει λείψει από τον Ολυμπιακό τα τελευταία 13 χρόνια, στα οποία έφτασε κοντά στην πηγή, αλλά δεν μπόρεσε να πιει και νερό.

«Η ιδέα του Ολυμπιακού είναι της οικογένειας», είχε πει ο Γιώργος Μπόγρης πριν τον ιστορικό τελικό του Conference League, στις 29 Μαΐου του 2024. Μια αυθόρμητη δήλωση που εμπεριέχει όλη την ουσία, όπως και η αυθόρμητη περιγραφή του Δημήτρη Σπηλιόπουλου στην παράταση του αλησμόνητου τελικού απέναντι στην Φιορεντίνα. «Αυτή τη στιγμή αμύνονται όλοι. Αμύνονται και αυτοί που βρίσκονται στον πάγκο και οι 20.000 στις εξέδρες κι αυτοί που δεν μπόρεσαν να βρεθούν εδώ και αυτοί που δεν ζουν για να ζήσουν αυτή τη στιγμή, αμύνονται και αυτοί, για να κατακτήσει ο Ολυμπιακός το πρώτο ευρωπαϊκό στην ιστορία του».

Ο Ολυμπιακός λοιπόν δεν θα παίξει μόνο για τον εαυτό του. Θα παίξει για τους εκατομμύρια οπαδούς του, που τον έχουν ακολουθήσει σε όλες τις μεγάλες στιγμές του, για την περηφάνια των παικτών, τις θυσίες των αδελφών Αγγελόπουλων, τον Γιώργο Μπαρτζώκα που τόσα έχει ακούσει ανά τα χρόνια, αλλά και για όσους δεν είναι εδώ για να ζήσουν αυτό το Final Four. Γιατί αν ο Ολυμπιακός πάρει τη νίκη, δεν θα πανηγυρίσουν μόνο στον Πειραιά. Θα πανηγυρίσουν σε ΠΟΛΛΑ μέρη του πλανήτη, αλλά θα πανηγυρίσουν και εκείνοι που είναι ψηλά και μας κοιτάνε.

ΥΓ. Πρώτο Final Four χωρίς το τηλεφώνημά σου ρε μπαμπάκο. Χάσει κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα έρθω να τα πούμε στο στέκι σου μετά…

ΥΓ2. Περίπου 7 Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού αναμένονται στο ΟΑΚΑ. Την Δευτέρα θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον αριθμό πάντως.

ΥΓ3. Ο Βεζένκοβ δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει το Final Four, μην ανησυχείτε. Έχει να δώσει άλλωστε και τις δικές του απαντήσεις σε όσους περιμένετε να βγάλετε χολή για έναν εκ των κορυφαίων παικτών που φόρεσε ποτέ τη φανέλα με τον δαφνοστεφανομένο έφηβο.

