Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα και από τη Ρόδο, επικρατώντας του Κολοσσού με 58-97.
Έτσι, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0, πέρασε στα ημιτελικά και πλέον επικεντρώνεται στο Final Four της EuroLeague, με τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρ (22/5, 18:00) να πλησιάζει.
Από την αρχή μέχρι το τέλος, ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο, με τον Κολοσσό να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό της ομάδας του Πειραιά.
Ο Πίτερς είχε 18 πόντους και 10 ριμπάουντ για τον Ολυμπιακό, ο Χολ 21 με 13 ριμπάουντ, ο Ντόρσεϊ πρόσθεσε 15, ο Νιλικίνα 11 και ο Τάισον Γουόρντ 10.
Τα δεκάλεπτα: 14-28, 17-55, 39-77, 58-97
