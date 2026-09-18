Παρουσιάστηκε ο Μίροτιτς από τη Βαλένθια: «Έχω την ίδια πείνα για νίκες»

Ο Νίκολα Μίροτιτς παρουσιάστηκε και επίσημα από την διοίκηση της Βαλένθια, ενισχύοντας την ισπανική ομάδα στη νέα της προσπάθεια ενόψει της αγωνιστικής σεζόν 2026-27.

Το ταξίδι του Νίκολα Μίροτιτς στην Euroleague θα συνεχιστεί στην Βαλένθια όπου θα αγωνιστεί τη νέα χρονιά.

Ο έμπειρος φόργουορντ παρουσιάστηκε και επίσημα από τους «Ταρόνιας» και όπως είπε στις πρώτες του δηλώσεις, εξακολουθεί να έχει την ίδια «πείνα» για διακρίσεις και τρόπαια.

«Συνεχίζω να έχω πείνα για νίκες. Σε όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκα κατέκτησα τίτλους και ελπίζω να συνεχίσω να το κάνω κι εδώ» ανέφερε ο Μαυροβούνιος (με ισπανική υπηκοότητα) παίκτης της Βαλένθια και συνέχισε:

«Έχω μεγάλη επιθυμία να βοηθήσω την ομάδα να συνεχίσει να χτίζει κάτι ξεχωριστό, αλλά και να στηρίξω τους νεότερους παίκτες. Επίσης, θέλω να βοηθήσω το προπονητικό επιτελείο με την εμπειρία μου. Νιώθω ικανός να το πράξω και ήρθα κατευθείαν χωρίς να κοιμηθώ, γιατί δεν ήθελα να χάσω ούτε μέρα, καθώς το Σούπερ Καπ πλησιάζει και ήθελα να είμαι μέρος της ομάδας».

Μεταξύ άλλων ανέφερε για τη νέα του ομάδα: «Έχει μεγάλη ιστορία πίσω της κι αυτό είναι σύμβολο του ότι θα υπάρξει ακόμα σπουδαιότερη ιστορία μπροστά. Είναι 40 χρόνια δημιουργίας μιας ξεχωριστής πορείας και το να αποτελώ μέρος αυτού του πρότζεκτ είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτή η ομάδα θα συνεχίσει να κάνει το ίδιο ή θα προσπαθήσει να γίνει ακόμα καλύτερη. Να πηγαίνει βήμα-βήμα, χτίζοντας πάνω σε έναν σύλλογο που βρίσκεται ήδη σε πολύ υψηλό επίπεδο, ώστε ο κόσμος να βλέπει τη Βαλένθια ως μια ομάδα που θα διεκδικεί όλους τους τίτλους. Η Βαλένθια για άλλη μια φορά θα βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο ψηλά».

Και κατέληξε: «Δεν πρόκειται να μιλήσουμε για πίεση, γιατί οι προσδοκίες είναι πάντα υψηλές και έχω συνηθίσει να ζώ με αυτήν. Για μένα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ελπίζω να προσφέρουμε αυτό που ζητάει ο κόσμος, δηλαδή προσπάθεια και αφοσίωση, και να κάνουμε όλη την πόλη να χαρεί».