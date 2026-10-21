Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet, που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 11:00 με όλες τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνουν οι Galacticos by ELABET με όλο το ρεπορτάζ από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στις 15:45 σειρά έχει το Q&A by Interwetten και αμέσως μετά, στις 18:30 μην χάσετε το Gazzetta Magazino με το pre game των σημερινών ματς για το Champions League.

Η δράση ξεκινάει στις 19:45 με τη Λιλ να φιλοξενεί τη Γαλατάσαραϊ (Magenta Sport 3) και την ίδια ώρα η Κόμο την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Magenta Sport 2). Στις 22:00 η Ίντερ θα υποδεχθεί την Σαχτάρ (Magenta Sport 5), η Κλαμπ Μπριζ τη Λανς (Magenta Sport 9), η Άστον Βίλα τη Βίκινγκ (Magenta Sport 8), η Μπέτις τη Φέγενορντ (Magenta Sport 7), η Σπόρτινγκ την ΛΑΣΚ (Magenta Sport 6), η Ρεάλ Μαδρίτης τη Λειψία (Magenta Sport 3) και η Μπάγερν Μονάχου την Άρσεναλ (Magenta Sport 2/Mega).

Αναφορικά με το μπάσκετ, η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί στις 19:00 (Magenta Sport 4) με την Άντβερπ Τζαϊαντς για το Basketball Champions League, στις 20:00 ο ΠΑΟΚ με την Ουλμ για το EuroCup (Nova Sports Prime) και στις 20:30 ο Αθηναϊκός με την Ρεάλ Σαραγόσα (Nova Sports Start) για τη Euroleague Γυναικών.

Τέλος, στις 17:30 ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κοντραριστεί με τον Μιχαϊλ Κουκουσκίν (Magenta Sport 6) για τον δεύτερο γύρο του ATP του Αλμάτι.

Οι μεταδόσεις της ημέρας