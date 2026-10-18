Ρεάλ Μαδρίτης - Μπιλμπάο 119-84: Έκανε το 4/4 με Γιουλ από τα... παλιά

Γιώργος Σακελλάρης
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπιλμπάο 119-84: Έκανε το 4/4 με Γιουλ από τα... παλιά

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Η Ρεάλ Μαδρίτης ισοπέδωσε την Μπιλμπάο με 119-84 για το ισπανικό πρωτάθλημα, έχοντας τον Σέρχιο Γιουλ σε καταπληκτική ημέρα.

Ένας Σέρχιο Γιουλ από τα... παλιά εμφανίστηκε στη Μαδρίτη! Η Ρεάλ διέλυσε την Μπιλμπάο με 119-84, έκανε το 4/4 στην Ισπανία και διατηρήθηκε μόνη πρώτη στην κορυφή της ACB. Η σημαία της Βασίλισσας είχε 19 πόντους και 1 ριμπάουντ με 5/9 τρίποντα.

Για το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ, που έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό για τα... καλά και στη EuroLeague, σε πολύ καλό απόγευμα βρέθηκαν επίσης οι Φελίζ με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, Ντέιμιαν Τζόουνς με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ και ο Τεό Μαλεντόν, που ήταν πληθωρικός με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Για τους φιλοξενούμενους, ξεχώρισαν οι Ντάρλινγκ με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ και Νταρούν Χίλιαρντ με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 36-13, 62-35, 89-57, 119-84

 

Τα ομαδικά στατιστικά:

Ρεάλ ΜαδρίτηςFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/−EFF
#Players
1Ν. Σμιθ16:4572/367%1/333%0/00%0/00%0221010035
4J. Pradilla22:2673/560%0/10%1/250%0/00%189001001614
6Α. Αμπάλντε17:0490/10%3/475%0/00%0/00%224310001711
7Φ. Καμπάτσο22:0360/20%2/633%0/00%0/00%1011421001114
9Γ. Προτσίντα20:1950/10%1/520%2/2100%0/00%12320110188
12Τ. Μάλεντον18:04132/450%1/250%6/786%0/00%257311002224
20Μ. Τζαντούνεν17:34121/250%2/450%4/4100%0/00%112202001918
22Δ. Ταβάρες10:0331/1100%0/00%1/250%0/00%11201020135
23Νότιος Γιούλ12:37191/1100%5/956%2/2100%0/00%01101100417
24Α. Χαρούμενος13:08144/667%2/367%0/00%0/00%123400002518
30Ντ. Τζόουνς15:28133/3100%2/2100%1/1100%0/00%033010011314
33Ο. Σαρ14:29113/560%1/333%2/367%0/00%1011001098
Εξοπλισμός000/00%0/00%0/00%0/00%0110000001
TOTAL20011920/3459%20/4248%19/2383%0/00%112839307840175157
Surne BilbaoFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
2M. Normantas20:09121/333%2/540%4/4100%0/00%01133102-179
3H. Frey19:5193/475%1/425%0/00%0/00%02231000-267
8V. Darling24:28132/729%2/633%3/475%0/00%21322000-218
9M. Ansoregi07:0800/10%0/00%0/00%0/00%11201000-110
10M. Krampelj14:4900/00%0/00%0/00%0/00%02201000-26-1
11D. Hilliard20:29123/650%1/333%3/3100%0/00%02221001-1411
17O. Hustak02:3300/00%0/00%0/00%0/00%02201000-31
18L. Petrasek23:38123/3100%2/367%0/00%0/00%04400000-1115
22A. Grammatikou12:4430/00%1/425%0/00%0/00%10112001-5-4
30A. Somogyi16:4472/450%1/1100%0/00%0/00%02242100-97
32T. Hlinason19:5392/450%0/00%5/771%0/00%03312100-2510
34V. Vautier17:3473/650%0/00%1/250%0/00%11221000-74
Equipment000/00%0/00%0/00%0/00%1560000000
TOTAL2008419/3850%10/2638%16/2080%0/00%626321817304-17573
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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