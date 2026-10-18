Η Ρεάλ Μαδρίτης ισοπέδωσε την Μπιλμπάο με 119-84 για το ισπανικό πρωτάθλημα, έχοντας τον Σέρχιο Γιουλ σε καταπληκτική ημέρα.

Ένας Σέρχιο Γιουλ από τα... παλιά εμφανίστηκε στη Μαδρίτη! Η Ρεάλ διέλυσε την Μπιλμπάο με 119-84, έκανε το 4/4 στην Ισπανία και διατηρήθηκε μόνη πρώτη στην κορυφή της ACB. Η σημαία της Βασίλισσας είχε 19 πόντους και 1 ριμπάουντ με 5/9 τρίποντα.

Για το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ, που έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό για τα... καλά και στη EuroLeague, σε πολύ καλό απόγευμα βρέθηκαν επίσης οι Φελίζ με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, Ντέιμιαν Τζόουνς με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ και ο Τεό Μαλεντόν, που ήταν πληθωρικός με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Για τους φιλοξενούμενους, ξεχώρισαν οι Ντάρλινγκ με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ και Νταρούν Χίλιαρντ με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 36-13, 62-35, 89-57, 119-84

Τα ομαδικά στατιστικά:

Ρεάλ Μαδρίτης FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/− EFF # Players 1 Ν. Σμιθ 16:45 7 2/3 67% 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 5 4 J. Pradilla 22:26 7 3/5 60% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 8 9 0 0 1 0 0 16 14 6 Α. Αμπάλντε 17:04 9 0/1 0% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 3 1 0 0 0 17 11 7 Φ. Καμπάτσο 22:03 6 0/2 0% 2/6 33% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 14 2 1 0 0 11 14 9 Γ. Προτσίντα 20:19 5 0/1 0% 1/5 20% 2/2 100% 0/0 0% 1 2 3 2 0 1 1 0 18 8 12 Τ. Μάλεντον 18:04 13 2/4 50% 1/2 50% 6/7 86% 0/0 0% 2 5 7 3 1 1 0 0 22 24 20 Μ. Τζαντούνεν 17:34 12 1/2 50% 2/4 50% 4/4 100% 0/0 0% 1 1 2 2 0 2 0 0 19 18 22 Δ. Ταβάρες 10:03 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 2 0 13 5 23 Νότιος Γιούλ 12:37 19 1/1 100% 5/9 56% 2/2 100% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 4 17 24 Α. Χαρούμενος 13:08 14 4/6 67% 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 4 0 0 0 0 25 18 30 Ντ. Τζόουνς 15:28 13 3/3 100% 2/2 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 0 1 13 14 33 Ο. Σαρ 14:29 11 3/5 60% 1/3 33% 2/3 67% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 1 0 9 8 Εξοπλισμός 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 TOTAL 200 119 20/34 59% 20/42 48% 19/23 83% 0/0 0% 11 28 39 30 7 8 4 0 175 157