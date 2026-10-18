Ρεάλ Μαδρίτης - Μπιλμπάο 119-84: Έκανε το 4/4 με Γιουλ από τα... παλιά
Ένας Σέρχιο Γιουλ από τα... παλιά εμφανίστηκε στη Μαδρίτη! Η Ρεάλ διέλυσε την Μπιλμπάο με 119-84, έκανε το 4/4 στην Ισπανία και διατηρήθηκε μόνη πρώτη στην κορυφή της ACB. Η σημαία της Βασίλισσας είχε 19 πόντους και 1 ριμπάουντ με 5/9 τρίποντα.
Για το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ, που έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό για τα... καλά και στη EuroLeague, σε πολύ καλό απόγευμα βρέθηκαν επίσης οι Φελίζ με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, Ντέιμιαν Τζόουνς με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ και ο Τεό Μαλεντόν, που ήταν πληθωρικός με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Για τους φιλοξενούμενους, ξεχώρισαν οι Ντάρλινγκ με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ και Νταρούν Χίλιαρντ με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 36-13, 62-35, 89-57, 119-84
Τα ομαδικά στατιστικά:
|Ρεάλ Μαδρίτης
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/−
|EFF
|#
|Players
|1
|Ν. Σμιθ
|16:45
|7
|2/3
|67%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|5
|4
|J. Pradilla
|22:26
|7
|3/5
|60%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|8
|9
|0
|0
|1
|0
|0
|16
|14
|6
|Α. Αμπάλντε
|17:04
|9
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|3
|1
|0
|0
|0
|17
|11
|7
|Φ. Καμπάτσο
|22:03
|6
|0/2
|0%
|2/6
|33%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|14
|2
|1
|0
|0
|11
|14
|9
|Γ. Προτσίντα
|20:19
|5
|0/1
|0%
|1/5
|20%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|0
|1
|1
|0
|18
|8
|12
|Τ. Μάλεντον
|18:04
|13
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|6/7
|86%
|0/0
|0%
|2
|5
|7
|3
|1
|1
|0
|0
|22
|24
|20
|Μ. Τζαντούνεν
|17:34
|12
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|19
|18
|22
|Δ. Ταβάρες
|10:03
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|13
|5
|23
|Νότιος Γιούλ
|12:37
|19
|1/1
|100%
|5/9
|56%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|4
|17
|24
|Α. Χαρούμενος
|13:08
|14
|4/6
|67%
|2/3
|67%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|4
|0
|0
|0
|0
|25
|18
|30
|Ντ. Τζόουνς
|15:28
|13
|3/3
|100%
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|1
|0
|0
|1
|13
|14
|33
|Ο. Σαρ
|14:29
|11
|3/5
|60%
|1/3
|33%
|2/3
|67%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|9
|8
|Εξοπλισμός
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|TOTAL
|200
|119
|20/34
|59%
|20/42
|48%
|19/23
|83%
|0/0
|0%
|11
|28
|39
|30
|7
|8
|4
|0
|175
|157
|Surne Bilbao
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|2
|M. Normantas
|20:09
|12
|1/3
|33%
|2/5
|40%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|3
|3
|1
|0
|2
|-17
|9
|3
|H. Frey
|19:51
|9
|3/4
|75%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|3
|1
|0
|0
|0
|-26
|7
|8
|V. Darling
|24:28
|13
|2/7
|29%
|2/6
|33%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|2
|2
|0
|0
|0
|-21
|8
|9
|M. Ansoregi
|07:08
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|-11
|0
|10
|M. Krampelj
|14:49
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|-26
|-1
|11
|D. Hilliard
|20:29
|12
|3/6
|50%
|1/3
|33%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|0
|1
|-14
|11
|17
|O. Hustak
|02:33
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|-3
|1
|18
|L. Petrasek
|23:38
|12
|3/3
|100%
|2/3
|67%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|-11
|15
|22
|A. Grammatikou
|12:44
|3
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|-5
|-4
|30
|A. Somogyi
|16:44
|7
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|4
|2
|1
|0
|0
|-9
|7
|32
|T. Hlinason
|19:53
|9
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|5/7
|71%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|2
|1
|0
|0
|-25
|10
|34
|V. Vautier
|17:34
|7
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|-7
|4
|Equipment
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|84
|19/38
|50%
|10/26
|38%
|16/20
|80%
|0/0
|0%
|6
|26
|32
|18
|17
|3
|0
|4
|-175
|73
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