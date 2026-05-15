Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ομέρ Γιουρτσέβεν για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν, όπως μεταδίδει σε νέο δημοσίευμά της η «AS».

Λίγο νωρίτερα τα ισπανικά Μέσα είχαν γράψει ότι οι δύο πλευρές είναι πολυ κοντά στο να δώσουν τα χέρια, με το deal τελικά να κλείνει και να εκκρεμούν πλέον μόνο οι ιατρικές εξετάσεις.

Οι σοβαροί τραυματισμοί των Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν, που θα χάσουν το υπόλοιπο της σεζόν, ανάγκασαν τη διοίκηση να αναζητήσει άμεσα ενίσχυση στη φροντ λάιν. Ο Τούρκος αν και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Final4 της Αθήνας, θα ενισχύσει κανονικά τη Βασίλισσα στα playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως η απόκτηση του Γιουρτσέβεν αποτελούσε κορυφαία προτεραιότητα για την ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο, η οποία είχε... ξεμείνει από ψηλό. Σε εννέα συμμετοχές με τους Γουόριορς, ο Τούρκος σέντερ είχε μέσο όρο 3.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ σε 12 λεπτά ανά αγώνα.