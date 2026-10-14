Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού στη EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την αναμέτρηση με τη Βαλένθια και την επική ανατροπή από το -28 κόντρα στους Ισπανούς (97-102) και στρέφει την προσοχή του στην επόμενη αγωνιστική της EuroLeague.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (16/10, 21:30 LIVE από το Gazzetta).