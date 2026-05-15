Ο general manager της Βαλένθια, Ενρίκ Καρμπονέλ, αναφέρθηκε στις επαφές με τη EuroLeague, ώστε οι Ίβηρες να εξασφαλίσουν περισσότερα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας.

Η Βαλένθια θα παραταχθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου στο Telekom Center Athens ως πρωτάρα του Final Four, εξασφαλίζοντας την ιστορική πρόκριση μετά την ολική ανατροπή στην προημιτελική σειρά με τον Παναθηναϊκό.

Παρά το αρχικό 0-2, οι Ίβηρες επέστρεψαν στη Roig Arena επικρατώντας στο Game 5 και πλέον θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό της Παρασκευής 22/5.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ παρουσίασε τρομερή συνέπεια μέσα στη χρονιά, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση της κατάταξης στη regular season και στη συνέχεια άφησε εκτός Final Four τον Παναθηναϊκό, μολονότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόκριση στο Final Four συνιστά σπουδαίο επίτευγμα και ο general manager του συλλόγου, Ενρίκ Καρμπονέλ αναφέρθηκε στις επαφές με τη EuroLeague ώστε οι Ισπανοί να εξασφαλίσουν περισσότερα εισιτήρια.

«Ζήσαμε κάτι εντυπωσιακό» ανέφερε ο Καρμπονέλ, μιλώντας στο Radio Marca Valencia μετά την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού. Και πρόσθεσε: «Μιλάμε όλο το πρωί με την EuroLeague για να εξασφαλίσουμε περισσότερα εισιτήρια. Όταν μάθουμε πόσα εισιτήρια έχουμε στη διάθεσή μας, θα το ανακοινώσουμε».

Η Βαλένθια θα συμμετάσχει στο Final Four για πρώτη φορά στην ιστορία της και οι οπαδοί της θέλουν να παρακολουθήσουν δια ζώσης την παρουσία της στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας.