Ψηφίστε στο poll του Gazzetta: Ποιος θα σηκώσει τη EuroLeague στην Αθήνα;

Το bracket του Final Four συμπληρώθηκε. Ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ και η Βαλένθια θα παλέψουν για τον τίτλο στο T-Center και το Gazzetta δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να... βγάλουν τον νικητή το βράδυ της Κυριακής 24/5!

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Final Four της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η πολυνίκης του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης θα παλέψει για τον 12ο τίτλο της ιστορίας της, η Φενέρμπαχτσε θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι, ενώ η Βαλένθια θα ταξιδέψει στην Αθήνα με την ταμπέλα της πρωτάρας, έχοντας αφήσει εκτός ημιτελικών τον οικοδεσπότη Παναθηναϊκό.

Οι τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Final Four της EuroLeague, το οποίο επιστρέφει στην Αθήνα έπειτα από το 2007, και ο πρωταθλητής Ευρώπης θα αναδειχθεί στο glass floor του T-Center. Στα ημιτελικά της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Βαλένθια. Οι ώρες των ημιτελικών έχουν οριστεί για την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 (Ολυμπιακός–Φενέρμπαχτσε) και 21:00 (Βαλένθια–Ρεάλ), ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στις 21:00, δύο ημέρες μετά τους ημιτελικούς.

Μετρώντας αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ στο Telekom Center Athens, το Gazzetta δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να αναδείξουν τον νικητή της φετινής EuroLeague! Ποια ομάδα θα κατακτήσει τον τίτλο το βράδυ της Κυριακής 24/5; Θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να πανηγυρίσει την EuroLeague για τέταρτη φορά στην ιστορία του; Θα μπορέσει η Φενέρμπαχτσε να κάνει το back-to-back; Η Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ θα πετύχει νέα υπέρβαση; Τι μπορεί να κάνει η Ρεάλ χωρίς τον Ταβάρες και, πιθανότατα, τον Λεν;

